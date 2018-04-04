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الرئيسية | حوادث | 14 جريحا في انقلاب سيارة "فلاحية" باشتوكة

14 جريحا في انقلاب سيارة "فلاحية" باشتوكة

14 جريحا في انقلاب سيارة "فلاحية" باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:10

انقلبت سيارة تُقل عاملات وعمالا زراعيّين، صباح اليوم، بالطريق الجهوية رقم 105، غير بعيد عن مدخل مدينة بيوكرى؛ وهو خلّف إصابة أربعة عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم امرأتان حالتهما وُصفت بالخطيرة.

وقد استنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية والسلطات الصحية، حيث جرى نقل المُصابين إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، من أجل تلقّي العلاجات الضرورية.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا في تحديد أسباب وظروف انقلاب السيارة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يذكر أن هذه الحادثة وقعت بعد أيام قليلة على مصرع 11 شخصا، في اصطدام مباشر بين سيارة تُقل عاملات وعمالا زراعيّين وحافلة للنقل العمومي بالطريق الإقليمية 1014 بين آيت اعميرة وبيوكرى؛ فيما لا يزال 3 من الجرحى تحت العناية الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

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1 - marrakech الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:50
les chauffeurs marocains font exprès des accidents sur les routes du Maroc
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2 - اشتوكة الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:54
في الصباح الباكر تنعدم الرأيا بسبب الضباب الكتيف و ضعف الانارة في المركبة و صعوبة المسلك كلها عوامل تجعل مسيبة لحوادت موميت ... كتيرا من الحدر .
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