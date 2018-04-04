14 جريحا في انقلاب سيارة "فلاحية" باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

انقلبت سيارة تُقل عاملات وعمالا زراعيّين، صباح اليوم، بالطريق الجهوية رقم 105، غير بعيد عن مدخل مدينة بيوكرى؛ وهو خلّف إصابة أربعة عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم امرأتان حالتهما وُصفت بالخطيرة.

وقد استنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية والسلطات الصحية، حيث جرى نقل المُصابين إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، من أجل تلقّي العلاجات الضرورية.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا في تحديد أسباب وظروف انقلاب السيارة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يذكر أن هذه الحادثة وقعت بعد أيام قليلة على مصرع 11 شخصا، في اصطدام مباشر بين سيارة تُقل عاملات وعمالا زراعيّين وحافلة للنقل العمومي بالطريق الإقليمية 1014 بين آيت اعميرة وبيوكرى؛ فيما لا يزال 3 من الجرحى تحت العناية الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.