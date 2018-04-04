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كُتّاب وآراء
انتشال جثتي "حراكين مغربيين" من سواحل الجزائر
تمكن شُبّان مغاربة من تحديد هوية الشابين اللذين انتشلا من السواحل الجزائرية يوم الأحد الماضي في شاطئ بوزجار بعين تاموشنت الواقعة في منطقة القبايل بالجزائر.
وأوردت جريدة النهار أون لاين الجزائرية أن أحد الشابين المنتشلين يدعى علي فطوس، ويتحدر من مدينة تطوان، يبلغ من العمر 27 سنة.
ووجدت جثته على بُعد 6 أميال بحرية، شمالي غرب ميناء بوزجار، وجرى نقلها إلى اليابس، ثم أحيلت على مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد مدغري بعين تاموشنت.
وأضاف المصدر ذاته أن الشاب الهالك كان يرتدي صدرية إنقاذ، وبحوزته أغراض شخصية، تتمثل في هاتف نقال، ومبلغ مالي قدره 120 أورو، إضافة إلى مبلغ 320 درهما مغربيا، وخاتم.
وفي السياق ذاته، أكدت الجريدة ذاتها أن الشبان تعرفوا كذلك على جثة الهالك الثاني، الذي وضعت جريدة النهار عدة صور له، بالإضافة إلى عرض حسابه الفايسبوكي، المعنون بـTarik blond، دون ذكر تفاصيل أخرى.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أشار، في تقرير خفر السواحل الأوروبية صدر في منتصف سنة 2017، إلى أن إسبانيا تعرضت لأكبر ضغط من لدن المهاجرين السريين منذ سنة 2009، في شهر يوليوز من سنة 2017، حيث بلغ عددهم 2300 مهاجر، بزيادة مضاعفة 4 مرات مقارنة بما سجل في سنة 2016. وأورد التقرير ذاته أن "أغلب المهاجرين المضبوطين يخرجون من سواحل شمال المملكة المغربية، ويتحدر معظمهم من جنسيات مغربية وغينية وإيفوارية".