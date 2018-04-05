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كُتّاب وآراء
درك بن عبّو يفكك عصابة "الفراقشية" ناحية سطات
تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبّو، الأربعاء، من تفكيك عصابة إجرامية تتكوّن من ستة أشخاص متخصّصة في سرقة المواشي من قرى مجاورة للمدينة.
وحسب مصادر هسبريس، فقد جرى وضع أفراد العصابة الستة تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بسطات، والاستماع إليهم في محاضر قانونية للاشتباه في تكوين عصابة إجرامية وسرقة الماشية باستعمال ناقلة.
وأوضحت المصادر أن إيقاف المشتبه فيهم الستة المنحدرين من إقليم سطات، من بينهم جزّار، جاء بعد توصّل المركز القضائي بسطات بشكايات يعرض فيها أصحابها تعرّض ماشيتهم وأبقارهم للسرقة من قبل مجهول أو مجهولين، حيث باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بتنسيق مع المراكز الترابية إلى أن جرى توقيف المشتبه فيهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات وعمليات التفتيش أسفرت عن اعتراف المشتبه فيهم بتنفيذ ما يفوق 4 عمليات سرقة، وحجز درك المشرع دراّجة ثلاثية العجلات، و12 رأسا من الماشية وبقرة واحدة، حيث جرى تسليم قطيع الغنم إلى إحدى الضحايا التي جرى استدعاؤها من منطقة أولاد سعيد، إذ تعرّفت على خرفانها؛ في حين تسلّم ضحية ثان ينحدر من كيسر البقرة المحجوزة.