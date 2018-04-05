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الرئيسية | حوادث | حجز أطنان كتب مقرصنة بمستودعات البيضاء

حجز أطنان كتب مقرصنة بمستودعات البيضاء

حجز أطنان كتب مقرصنة بمستودعات البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 05 أبريل 2018 - 06:34

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن العناصر الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء أوقفت، الأربعاء، متهمين بتوزيع كتب مقرصنة قادمة من مصر ولبنان على عدة مكتبات وأكشاك بالعاصمة الاقتصادية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن العناصر الأمنية أوقفت صاحب ثلاثة مستودعات توجد بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء يدعى "س.ب" إلى جانب صهره وأحد أعوانه. كما تمكنت العناصر أيضا من إيقاف مراسل صحافي متورط في الملف نفسه.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجمعية المغربية للناشرين توصلت بمعلومات تفيد بكون مجموعة من الكتب توزع على المكتبات بالدار البيضاء هي مقرصنة؛ وهو ما يخلف خسائر مالية للناشرين، ليتقمص أعضاؤها دور زبائن ويشرعوا في البحث في الواقعة.

وأكدت المصادر نفسها أن الجمعية تبين لها أن أحد المستودعات بحي البرنوصي يعمل على قرصنة الكتب؛ وهو ما دفعها إلى التقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث أحيل الملف على العناصر الأمنية التي فتحت تحقيقا معمقا في القضية.

وتبين، من خلال البحث الذي فتحته الفرقة الولائية الجنائية، أن صاحب المستودعات يقوم بقرصنة كتب من مصر ولبنان، إلى جانب توفره على كتب طبعت بطرق غير قانونية بالمغرب؛ وهو ما دفع المصالح المختصة إلى حجزها.

وجرت إحالة المتهمين "س.ب" إلى جانب صهره وأحد أعوانه على أنظار النيابة العامة المختصة، فيما لا يزال البحث جاريا عن متهمين آخرين في القضية.

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