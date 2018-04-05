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كُتّاب وآراء
توقيف مغاربة أضرموا النار في سيارات بمليلية
تمكنت عناصر الشرطة المحلية بمدينة مليلية، بتنسيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية، من توقيف ثمانية مواطنين مغاربة يشتبه في تورطهم في إضرام النار بالعديد من السيارات المركونة بشارع "كارلوس ثينكو" المحاذي لميناء الثغر السليب.
وقال المتحدث باسم استشارية السلامة العامة بالمدينة إن الموقوفين دخلوا في شجار عنيف تحول إلى تراشق بالحجارة وبالزجاجات الفارغة، مشيرا إلى أنهم قاموا بإشعال النار عمدا بإحدى السيارات التي احترقت بالكامل، قبل أن تلتهم ألسنة اللهب عربات أخرى كانت متوقفة بجانبها.
وأضاف أن عناصر الشرطة قامت بإخطار فوري لرجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخماد الحريق، فيما أقدم سائقان آخران على إبعاد سيارتيهما، مبرزا في السياق ذاته أن أفراد الأمن قاموا بمطاردة مرتكبي الجريمة الذين لاذوا بالفرار بشكل جماعي نحو شاطئ المدينة، قبل أن يُلقى عليهم القبض جميعا.
وأشارت مندوبية الحكومة بالثغر، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيكو دياريو" الإسبانية، إلى أن الموقوفين يعيشون بالشارع العام ولا يتوفرون على أوراق تحديد الهوية، مفيدة بأنهم "اقتيدوا جميعا نحو مقر قيادة الأمن من أجل التحقيق معهم بشأن التهم الموجهة إليهم، إلى حين عرضهم على أنظار النيابة العامة".