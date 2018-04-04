حادث يودي بحياة سائق شاحنة في شيشاوة

ابراهيم مغراوي من مراكش

لفظ سائق شاحنة من الحجم الصغير أنفاسه الأخيرة في حادثة سير مميتة وقعت اليوم الأربعاء بالمجال الترابي لجماعة اشمرارن، بالنقطة الكيلومترية 335 بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحادثة وقعت إثر اصطدام قوي تعرضت له مركبة الهالك من طرف شاحنة من الحجم الكبير؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس استدعت نقله من طرف عناصر الوقاية المدنية على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة، لكن المنية وافته قبل بلوغ المستشفى.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر من فرقة الدراجين للدرك الملكي بالطريق السيار أشرفت، رفقة السلطة المحلية، على نقل الهالك إلى المستشفى، وفتحت محضرا قانونيا حول ملابسات وظروف الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.

يذكر أن جثة الهالك وضعت بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليمها لعائلة الضحية.