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الرئيسية | حوادث | تحطم مروحية للقوات المسلحة الملكية في الرشيدية

تحطم مروحية للقوات المسلحة الملكية في الرشيدية

تحطم مروحية للقوات المسلحة الملكية في الرشيدية
هسبريس ـ و.م.ع
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:19

علم لدى مصدر عسكري أن مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية تحطمت اليوم الأربعاء.

الحادث جرى أثناء تدريب بمنطقة للمناورات العسكرية جنوب الرشيدية؛ وأوضح ذات المصدر أن قائدي المروحية نجيا من الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الهام الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:24
الحمد لله على سلامتهم....و الله يقويهم على اعداءنا
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152
2 - يونس السلفي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:25
الحمد لله على نجاة جنودنا
المروحية يخلفها الله ...
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159
3 - dakhla الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:26
الحمد لله على سلامة القاءدين تجي في الحديد يتعوض اما بنادم مكيتعوضش الله يحفظ كل واحد لوالديه و وليداتو
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152
4 - moha amazoz الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:28
الحمد الله على السلامة. اللهم احفظهم كما حفظت الدكر الحكيم يارب
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84
5 - ابو جاد الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:33
هادو مزال حتى ما قالو بسم الله فهاد الحرب على بوليزاريو...!!! غير الله يحفظ و صافي، و الله يبعد علينا الحرب و مشاكلها...
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-101
6 - karim الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:33
الحمد لله على سلامتهم ،كلشي إخلفو الله
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77
7 - mojahid maghribi الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:35
يخلفها الله والحمد لله على سلامة قائدي المروحية
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64
8 - احمد زاكوري الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:35
الحمد لله والله احفظنا واحفظ جميع المسلمين
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58
9 - abdo الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:36
وايلي باقي كاع مابدينا الحرب ؟؟
المهم الحمد لله مكاينش خسائر بشرية
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-58
10 - مغربي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:39
الحمد لله على سلامة الطاقم اما حادث فهو عرضي يقع في الجميع أنحاء العالم .
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30
11 - الزعري الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:40
الضربة التي لا تقصم الظهر تقويه.
جنود شجعان
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26
12 - otman الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:40
يا ربي احفظهم لينا وقويهم على اعداءنا حنى شعب واحد ونموتوا على بلادنا وصحراء مغربية
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25
13 - فأل حسن الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:45
خير إن شاء الله. .تدفع البﻻ والباس...مايهمونا غير الرجال إلى ظاعوا
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27
14 - منير الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:48
اللهم احفظ جنودنا اينما كانوا وعلى سلامتو
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17
15 - امزيغي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:49
الحمدلله على سلامة الطاقم كولشي كيتعوض إلالجنود ديالنا
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13
16 - rachida الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:54
الحمد لله على سلامتهما والله يحفظ الجيش المغربي وينصره على المخططات التي تدبر لزعزعة استقرارنا ولن يفلح الحاقد ولا الحاسد ما دام الله ناصرنا وحافظنا .
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21
17 - محمد الأربعاء 04 أبريل 2018 - 19:04
الحمد لله على السلامه والله ينصرنا على من عدنا
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5
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