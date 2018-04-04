تحطم مروحية للقوات المسلحة الملكية في الرشيدية

هسبريس ـ و.م.ع

علم لدى مصدر عسكري أن مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية تحطمت اليوم الأربعاء.

الحادث جرى أثناء تدريب بمنطقة للمناورات العسكرية جنوب الرشيدية؛ وأوضح ذات المصدر أن قائدي المروحية نجيا من الحادث.