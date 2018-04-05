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كُتّاب وآراء
تلميذان يغتصبان ثالثا في مدرسة ابتدائية بأكادير
واقعة مثيرة تلك التي اهتزت لها ساكنة تزنيت قبل أيام، ويتعلق الأمر باغتصاب تلميذين قاصرين لزميل لهما يصغرهما سنا وسط مؤسسة تعليمية.
وتعود الواقعة إلى الأسبوع الماضي؛ إذ زعمت أسرة تلميذ بمؤسسة ابتدائية أن ابنهما البالغ من العمر تسع سنوات، الذي يدرس بالقسم الثالث، تعرض للاغتصاب من طرف ثلاثة تلاميذ آخرين بالمؤسسة نفسها يكبرونه سنا.
وتمت إحالة اثنين من التلاميذ الثلاثة على سجن الأحداث بمدينة أكادير، بداية الأسبوع الحالي، بعد أن أثبتت التحريات أنهما متورطان في فعل الاغتصاب؛ الأمر الذي أكده تقرير الفحص الطبي الذي خضع له الطفل.
وعلى الرغم من أن تلميذين من الثلاثة اعترفا بارتكابهما الفعل المنسوب إليهما وسط ساحة المؤسسة التعليمية، إلا أن مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة استبعد أن يكون الأمر قد وقع فعلا وسط المدرسة، مشددا على أن التحريات ما تزال مستمرة، وأنه تم تعيين لجنة للتحقق من الأمر.
وقال المهدي الرحوي، المدير المكلف بأكاديمية سوس ماسة، في تصريح لهسبريس، "لم نتأكد بعد من أن الواقعة تمت داخل المؤسسة التعليمية أم خارجها. وحالما يتم التحقق من الأمر، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع"، وأبرز أنه تم إحداث لجنة على مستوى الأكاديمية للتحقق من مكان الواقعة، مؤكدا أن نتائج الشرطة القضائية أثبتت واقعة الاغتصاب.
وانتقدت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، الحادثة، قائلة إن "الاعتداء الجنسي ليس له سن؛ فهو يرتكب من جناة قد يكونون راشدين وقد يكونون قاصرين أيضا".
وأضافت أنور في تصريح لهسبريس: "عندما يعتدي قاصر على قاصر جنسيا، فمرد ذلك إلى التربية وإلى الأسرة، وهو شغف بالعنف يدل على أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتغير".