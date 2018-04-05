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الرئيسية | حوادث | تلميذان يغتصبان ثالثا في مدرسة ابتدائية بأكادير

تلميذان يغتصبان ثالثا في مدرسة ابتدائية بأكادير

تلميذان يغتصبان ثالثا في مدرسة ابتدائية بأكادير
هسبريس - أمال كنين
الخميس 05 أبريل 2018 - 00:00

واقعة مثيرة تلك التي اهتزت لها ساكنة تزنيت قبل أيام، ويتعلق الأمر باغتصاب تلميذين قاصرين لزميل لهما يصغرهما سنا وسط مؤسسة تعليمية.

وتعود الواقعة إلى الأسبوع الماضي؛ إذ زعمت أسرة تلميذ بمؤسسة ابتدائية أن ابنهما البالغ من العمر تسع سنوات، الذي يدرس بالقسم الثالث، تعرض للاغتصاب من طرف ثلاثة تلاميذ آخرين بالمؤسسة نفسها يكبرونه سنا.

وتمت إحالة اثنين من التلاميذ الثلاثة على سجن الأحداث بمدينة أكادير، بداية الأسبوع الحالي، بعد أن أثبتت التحريات أنهما متورطان في فعل الاغتصاب؛ الأمر الذي أكده تقرير الفحص الطبي الذي خضع له الطفل.

وعلى الرغم من أن تلميذين من الثلاثة اعترفا بارتكابهما الفعل المنسوب إليهما وسط ساحة المؤسسة التعليمية، إلا أن مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة استبعد أن يكون الأمر قد وقع فعلا وسط المدرسة، مشددا على أن التحريات ما تزال مستمرة، وأنه تم تعيين لجنة للتحقق من الأمر.

وقال المهدي الرحوي، المدير المكلف بأكاديمية سوس ماسة، في تصريح لهسبريس، "لم نتأكد بعد من أن الواقعة تمت داخل المؤسسة التعليمية أم خارجها. وحالما يتم التحقق من الأمر، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع"، وأبرز أنه تم إحداث لجنة على مستوى الأكاديمية للتحقق من مكان الواقعة، مؤكدا أن نتائج الشرطة القضائية أثبتت واقعة الاغتصاب.

وانتقدت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، الحادثة، قائلة إن "الاعتداء الجنسي ليس له سن؛ فهو يرتكب من جناة قد يكونون راشدين وقد يكونون قاصرين أيضا".

وأضافت أنور في تصريح لهسبريس: "عندما يعتدي قاصر على قاصر جنسيا، فمرد ذلك إلى التربية وإلى الأسرة، وهو شغف بالعنف يدل على أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتغير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - خولة الخميس 05 أبريل 2018 - 00:22
لا حول ولا قوة الا بالله اش هاد المناكير ولينا نسمعوا حتى الصغار خرج منهوم لعجب عافاكوم الى الى متربيو ولادكم باراكا من تليفونات راه كايشوفو المناكير اويبغيو يطبقوه ربيو اوقابلو اوحضيو فين كانو هاد المعليمين او الحاريس او المدير كيشربو اتاي منين كونا نقراو نخرجو الاستراحا المعليمين حاضيين من جيه الحاريس حاضس المدير حاضي
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16
2 - خولة الخميس 05 أبريل 2018 - 00:23
كانت المدرسة او المحيط ديالها محظور دابا مستباح علاش مقلبتي
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8
3 - مافاهم والو الخميس 05 أبريل 2018 - 00:29
حوادث الاغتصاب هنا وهناك وما يجهر به لا يشكل حتى نسبة 1% من حوادث الاغتصاب التي تقع بالمغرب وهذا راجع للكبت الجنسي الذي يصيب القاصرين بدورهم جراء الاكثار من مشاهدة الافلام البور نوغرافية والحل بيد الدولة التي يمكن لها ان تحجب هته المواقع على غرار بعض الدول العربية وغير عربية..لكن على ما يبدو فالدولة تستفيد بدورها من الوباء الان فقط اكتشفت لماذا اغتنت شركات الاتصال بهته السرعة القياسية
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13
4 - مغربيي ا الخميس 05 أبريل 2018 - 00:32
لا حول و لا قوة إلا بالله هادشي بزاف هادشي كصدم من الصغر او هاد الاطفال مربي فيهم هاد المرض مما يدل على انعدام التربية و الاخلاق
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