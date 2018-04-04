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كُتّاب وآراء
العثور على جثة شاب معلقة بحبل في بولنوار
عُثر داخل منزل بـ"الدوار رقم 2" بمركز بولنوار، ضواحي مدينة خريبكة، على جثة شاب معلقة بحبل، عشية اليوم؛ ما استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات الوفاة.
وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الجثة تعود لشاب في الثلاثينات من عمره، عُثر عليها معلقة بحبل مثبت في سقف المنزل الذي كان يقطن به قيد حياته.
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد تفاصيل أكثر حول الواقعة.