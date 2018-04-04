جرحى واعتقالات في شغب كروي بشفشاون

أيوب صدور من شفشاون

عرف الملعب البلدي بمدينة شفشاون، اليوم الأربعاء، استنفارا أمنيا كبيرا بسبب شغب أحدثته جماهير فريقي الاتحاد الرياضي الشفشاوني لكرة القدم وضيفه شباب أولمبيك وزان.

وتبادل مجموعة من مشجعي الفريقين التراشق بالحجارة مباشرة بعد تسجيل الفريق الشفشاوني الهدف الأول؛ ما أسفر عن إصابات وجروح وصفت بعضها بـ"الخطيرة" في صفوف الجماهير الوزانية؛ وذلك وسط كر وفر من الجماهير ورجال السلطة المحلية على حد سواء.

واستمرت المواجهات وفق ما عاينته هسبريس لأزيد من 10 دقائق؛ بينما عملت عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة على محاصرة ومطاردة مثيري الشغب، ما أسفر عن توقيف بعضهم واقتيادهم إلى مخفر الشرطة؛ بينما نقلت سيارة الوقاية المدنية أحد المصابين على وجه السرعة صوب مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاج، عقب تعرضه لإصابة على مستوى الرأس.

كما تم تسجيل إصابات أخرى في صفوف جمهور الفريقين، جرى التعامل معها وسط الملعب بعد تدخل عناصر من الهلال الأحمر المغربي.

وشهدت المباراة استعمال الشهب الاصطناعية، إذ جرى رشق الجمهور الضيف بها. كما عمدت "إلترات الجوهرة الزرقاء" إلى رفع لافتة بمدرج الملعب، كتبت عليها عبارة استفزت الجماهير التي حجت لمشاهدة "كلاسيكو الهواة".

ولتفادي وقوع اشتباكات بين الطرفين، عملت عناصر الأمن الوطني بشفشاون على إخراج الجمهور الزائر قبل انتهاء المقابلة، وتأمين ركوبه الحافلات.