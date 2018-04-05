24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. هذه أسباب التقارب بين "الجماعة" و"النهج" في احتجاجات جرادة (5.00)

  2. قانون جديد يتصدى للتقلبات الاقتصادية بالتكوين المستمر للأجراء (5.00)

  3. انتشال جثتي "حراكين مغربيين" من سواحل الجزائر (5.00)

  4. المغرب يُكذب الأمم المتحدة .. أدلة تثبت توغل البوليساريو بالصحراء (5.00)

  5. العثماني وتحركات البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على جثة مسنة مغربية بألميريا الإسبانية

العثور على جثة مسنة مغربية بألميريا الإسبانية

العثور على جثة مسنة مغربية بألميريا الإسبانية
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 05 أبريل 2018 - 12:05

عثرت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية على جثة مسنة مغربية، كانت تقيم ببلدية "روكيتاس" التابعة لمدينة ألميريا الجنوبية، وعليها أثار اعتداء جسدي عنيف نفذه شخص لم يتم تحديد هويته بعد.

وأمر قاضي محكمة بالمدينة بفتح تحقيق قضائي معمق بغية التعرف على الجاني الذي وضع حدا لحياة المواطنة المغربية التي تبلغ من العمر 59 عاما، مشيرا إلى أن النيابة العامة المختصة أصدرت مرسوما يقضي بسرية الأبحاث، في انتظار التوصل بنتائج عملية التشريح الطبي.

ولفت القاضي إلى أنه لم يأذن في الوقت الحالي بنقل جثة الهالكة نحو تراب المملكة المغربية؛ فيما أوضحت صحيفة "إل كورييو" الإسبانية أن القنصلية المغربية بالمنقطة ذاتها شرعت في الإجراءات القانونية المصاحبة لعملية نقل جثة الضحية نحو بلدها الأصلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.