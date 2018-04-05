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كُتّاب وآراء
قتيلة وجريح في حادث مروري ضواحي مارتيل
لقيت شابة مصرعها، وأصيب مرافقها بكسور ورضوض متفاوتة الخطورة، في حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين مارتيل و"كابونيغرو".
وأرجعت مصادر محلية الحادث إلى تغيير صاحب السيارة للاتجاه في مكان لا يسمح بذلك، دون الانتباه إلى القادمين في المنحى المعاكس.
وانتقلت السلطات الأمنية إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة؛ لتحديد المسؤوليات ونقل المصاب إلى مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان لتلقي العلاج، فيما جرى إيداع الجثة مستودع الأموات.