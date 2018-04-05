حادثة تودي بحياة سائق دراجة ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي

لفظ شخصا كان يقود دراجة نارية، اليوم الخميس، أنفاسه الأخيرة في حادثة سير وقعت بجماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن سيارة كان يقودها خليجيون صدمت الضحية، ليصاب بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن طفيل بمراكش، حيث توفي نتيجة إصابته البليغة.

يذكر أن تراب جماعة واحة سيدي إبراهيم الواقعة ضواحي مراكش توجد بها فنادق مصنفة، وأن الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية ومركز الجماعة تعرف يوميا مرور سيارات فارهة يقودها سائقوها بسرعة مفرطة؛ وهو ما يشكل تهديدا دائما للسكان القاطنين بالمنطقة سالفة الذكر.