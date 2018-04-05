24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:35
|17:05
|19:55
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أسباب التقارب بين "الجماعة" و"النهج" في احتجاجات جرادة
- عن الإنتاجات الأمازيغية
- مطرح عشوائي للنفايات يخنق ساكنة سيدي يحيى
- مشفى وزان ينجح في في زراعة ورك اصطناعي
- الأوقاف توقف أشغال إصلاح مقبرة باشتوكة
هذه أسباب التقارب بين "الجماعة" و"النهج" في احتجاجات جرادة (5.00)
هذه تصورات مسؤولين بجهات الصحراء لملف الوحدة الترابية للمملكة (5.00)
قانون جديد يتصدى للتقلبات الاقتصادية بالتكوين المستمر للأجراء (5.00)
المغرب يُكذب الأمم المتحدة .. أدلة تثبت توغل البوليساريو بالصحراء (5.00)
- المغرب ينبه المجتمع الدولي قبل "الرد العسكري" على البوليساريو - (130)
- الملك: الاستفزازات تهدد وقف إطلاق النار .. والجزائر تموّل البوليساريو - (95)
- المغرب يُكذب الأمم المتحدة .. أدلة تثبت توغل البوليساريو بالصحراء - (72)
- "فيفا" يرد على الاحتجاج المغربي بخصوص "معايير تنظيم المونديال" - (59)
- أسلحة أمريكية تقوي جيش المملكة .. خبير: إرضاء في ظرفية حساسة - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حادثة تودي بحياة سائق دراجة ضواحي مراكش
لفظ شخصا كان يقود دراجة نارية، اليوم الخميس، أنفاسه الأخيرة في حادثة سير وقعت بجماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن سيارة كان يقودها خليجيون صدمت الضحية، ليصاب بجروح خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن طفيل بمراكش، حيث توفي نتيجة إصابته البليغة.
يذكر أن تراب جماعة واحة سيدي إبراهيم الواقعة ضواحي مراكش توجد بها فنادق مصنفة، وأن الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية ومركز الجماعة تعرف يوميا مرور سيارات فارهة يقودها سائقوها بسرعة مفرطة؛ وهو ما يشكل تهديدا دائما للسكان القاطنين بالمنطقة سالفة الذكر.