بحث قضائي يدقق في وفاة متشرد بمدينة مراكش

هسبريس من مراكش

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص في بداية عقده الثالث كان يعيش حالة التشرد، عثر على جثته بشارع محمد بن عبد الكريم الخطابي في مقاطعة جيليز.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة التقنية والعلمية إلى عين المكان، من أجل القيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وحسب مصادر هسبريس فإن جثة الضحية جرى نقلها إلى قسم الطب الشرعي، من أجل تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية كان رفقة مجموعة من الأشخاص يدمنون على "السليسيون"، ليتم إيقاف بعضهم بعد تحديد هوياتهم، والاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.