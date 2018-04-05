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الرئيسية | حوادث | إيقاف متورطين في أحداث شغب كروي بشفشاون

إيقاف متورطين في أحداث شغب كروي بشفشاون

إيقاف متورطين في أحداث شغب كروي بشفشاون
هسبريس من وزان
الخميس 05 أبريل 2018 - 15:10

أوقفت السلطات الأمنية بشفشاون أزيد من 34 شابا من جمهور شباب أولمبيك وزان، للاشتباه في تورطهم في أعمال شغب وتهشيم زجاج سيارات إلى جانب الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض.

وتبعا لمصدر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت شبانا كان قد غادروا الملعب البلدي بشفشاون وعمدوا إلى رشق سيارات وحافلات بشكل أفضى إلى إلحاق خسائر مادية بالمركبات.

وأشار المصدر ذاته إلى تعرض أحد المشجعين لطعنة سكين استدعى وضعه نقله إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادات الشهود والمتضررين من أحداث الشغب التي تلت ديربي الهواة، فيما جرى إطلاق سراح 30 مشجعا والاحتفاظ بأربعة فقط تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سفيان الهبطي الخميس 05 أبريل 2018 - 15:32
استنكر هذه الأعمال التخريبية ... و هذه الأعمال كانت متوقعة لكون الجماهير تنحدر من أوساط و بيئات غير حضرية و مع تفشي الجهل يزيد احتمال وقوع هذه الاعمال... و نشكر قوات الأمن و الدرك على المجهوذات التي بذلت قبل و بعد هذا الديربي بين الجاريين شفشاون و وزان
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2 - البعمراني الخميس 05 أبريل 2018 - 15:56
هؤلاء هم الذين سيفشلون تنظيم المغرب لكأس العالم
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5
3 - محمد الشاوني الخميس 05 أبريل 2018 - 16:07
نأسف لهذه الأعمال التخريبية من قبل شردمة من المتخلفين هذا السرطان العدواني إستفحل في جميع درجات البطولة المغربية شيء مخزي والبلد تنافس دول قوية لتنظيم كأس العالم 2026 فكروا في مصلحة الوطن كفانا من التخريب
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