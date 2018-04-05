إيقاف متورطين في أحداث شغب كروي بشفشاون

هسبريس من وزان

أوقفت السلطات الأمنية بشفشاون أزيد من 34 شابا من جمهور شباب أولمبيك وزان، للاشتباه في تورطهم في أعمال شغب وتهشيم زجاج سيارات إلى جانب الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض.

وتبعا لمصدر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت شبانا كان قد غادروا الملعب البلدي بشفشاون وعمدوا إلى رشق سيارات وحافلات بشكل أفضى إلى إلحاق خسائر مادية بالمركبات.

وأشار المصدر ذاته إلى تعرض أحد المشجعين لطعنة سكين استدعى وضعه نقله إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادات الشهود والمتضررين من أحداث الشغب التي تلت ديربي الهواة، فيما جرى إطلاق سراح 30 مشجعا والاحتفاظ بأربعة فقط تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.