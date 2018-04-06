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كُتّاب وآراء
30 سنة سجنا لمضرم النار في مطعم بالعرائش
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، حكما بالسجن النافذ 30 سنة في حق المتهم "ع. ج" بعد إدانته من أجل محاولة الاعتداء عمدا على حياة وسلامة الأشخاص وحيازة وصنع المتفجرات.
وتوبع المتهم الذي ألقي عليه القبض في نونبر 2017 بمدينة العرائش، من أجل تهم " تكوين اتفاق لأجل الإعداد لارتكاب أفعال إرهابية ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة الاشخاص وسلامتهم، ومحاولة التخريب والتعييب والإتلاف وحيازة وصنع المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وبتنظيم إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص" .
وكانت المصالح الأمنية بمدينة العرائش، قد أوقفت ابالغ من العمر 36 سنة مباشرة بعد أن حاول إضرام النار عمدا في مطعم بمدينة العرائش، بواسطة قنينات غاز من الحجم الكبير، مما تسبب في إصابته عرضيا بعدة جروح، بينما مكنت إجراءات التفتيش من العثور داخل عربته المجرورة على أسلحة بيضاء وقنينة غاز من الحجم الصغير وأخرى من الحجم الكبير، فضلا عن قنينات من البنزين.