غرقى ومعطوبون بسبب "موجة بحرية" في آسفي

هسبريس ـ نور الدين إكجان

قال الدكتور عبد الحكيم مستعد، مندوب وزارة الصحة بإقليم آسفي، إن "المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي استقبل ثلاثة شبان مغاربة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد أن جرفتهم موجة عالية أثناء اشتغالهم بميناء المناولة الجديد"، بينما ما يزال مصير أربعة غرقى مجهولا.

وأوضح مستعد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أحد الأشخاص المعطوبين يعاني من كسر على مستوى الساق، وقد أجريت له عملية جراحية بسيطة. أما الشخص الثاني، فيحتاج فقط إلى متابعة طبية بعد تعرضه لإصابة في الرأس والصدر، فيما أصيب العامل الثالث بجروح خفيفة وصدمة نفسية جراء الحادث.

ووفقا لمصادر هسبريس، فإن البحث ما زال جاريا عن الغرقى الأربع دون التوصل بأي جديد يذكر حول مصيرهم إلى الحين.