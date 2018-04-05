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الرئيسية | حوادث | ضبط متراسل مع إرهابيين بمقهى أنترنيت مراكشي

ضبط متراسل مع إرهابيين بمقهى أنترنيت مراكشي

ضبط متراسل مع إرهابيين بمقهى أنترنيت مراكشي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 05 أبريل 2018 - 17:00

أوقفت الضابطة القضائية، اليوم الخميس، شابا يشتبه في تواصله مع تنظيم "داعش" عبر الشبكة العنكبوتية.

وتمت عملية التوقيف بعد مداهمة فريق من عناصر الضابطة القضائية، مرفوقا بالشرطة العلمية والتقنية وعناصر من فرقة الدراجين، لمحل للإنترنت بحي جنان بنشكرة بالمدينة العتيقة.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن المعني بالأمر أثار انتباه وشك بعض زبناء المحل بأنه يتخابر مع تنظيم إرهابي؛ ما دفعهم إلى إخبار الشرطة.

المديرية العامة للأمن الوطني اقرت بتوقيف الشخص نفسه، يبلغ من العمر 21 سنة، بعدما ضبط داخل مقهى للأنترنت "بصدد تبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية".

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، قال إن عناصر شرطة النجدة في ولاية أمن مراكش تدخلت تلبية لإشعار هاتفي من مسير مقهى الأنترنت، بعدما اشتبه في تصرفات الشخص الموقوف.

وأضاف المصدر أن المعني بالأمر "تم ضبطه وهو يردد عبارات وكلمات ذات حمولة دينية، وبحوزته حقيبة للظهر تحتوي على حزام موصول بأسلاك كهربائية، وسكين ومطرقة ومقص، ولعبة أطفال في شكل مسدس بلاستيكي، بالإضافة إلى عدة أربطة من مادة البلاستيك".

"تم وضع المشتبه فيه رهن إشارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عسو الخميس 05 أبريل 2018 - 17:15
إلى كل قوات الأمن وإلى أجهزة المخابرات المغربية اقول الله يعطيكم الصحة. انكم تقومون بعمل رائع وتؤكدوا أن المجتمع المغربي يساندكم لأنكم تنظفون البلاد من الوسخ الإرهابي. الله معاكم.
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70
2 - salm الخميس 05 أبريل 2018 - 17:49
bravo au citoyens marocains vigilants qui ont dénoncer le comportement bizarre de ce monsieur. tout le monde doit faire pareil sans pour cela tomber dans la paranoïa car nous sommes tous responsables et comme ça on pourra éviter des drames.
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5
3 - policier الخميس 05 أبريل 2018 - 17:55
الحمد لله على لطفه اول شرطي هو المواطن وجب الابلاغ عن كل تشكيك و اي شخص مشبوه سواءا ارهابي او مشرمل او اي نوع من التصرفات المشبوهة و المخالفة للقانون شكرا للامن و الاجهزة الاستخبراتية على المجهود . و عاش الوطن امنا
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6
4 - يوسف السباعي الخميس 05 أبريل 2018 - 17:56
السيد عسو 1 السؤال الذي يطرح نفسه هو هل الايديولوجية الداعشية لها علاقة بالاسلام .وماهو الفرق بين السلفية والداعشية.وما معنى كلمة الجهاد.ومن هم المسلمون الحقيقيون
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