ضبط متراسل مع إرهابيين بمقهى أنترنيت مراكشي

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت الضابطة القضائية، اليوم الخميس، شابا يشتبه في تواصله مع تنظيم "داعش" عبر الشبكة العنكبوتية.

وتمت عملية التوقيف بعد مداهمة فريق من عناصر الضابطة القضائية، مرفوقا بالشرطة العلمية والتقنية وعناصر من فرقة الدراجين، لمحل للإنترنت بحي جنان بنشكرة بالمدينة العتيقة.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن المعني بالأمر أثار انتباه وشك بعض زبناء المحل بأنه يتخابر مع تنظيم إرهابي؛ ما دفعهم إلى إخبار الشرطة.

المديرية العامة للأمن الوطني اقرت بتوقيف الشخص نفسه، يبلغ من العمر 21 سنة، بعدما ضبط داخل مقهى للأنترنت "بصدد تبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية".

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، قال إن عناصر شرطة النجدة في ولاية أمن مراكش تدخلت تلبية لإشعار هاتفي من مسير مقهى الأنترنت، بعدما اشتبه في تصرفات الشخص الموقوف.

وأضاف المصدر أن المعني بالأمر "تم ضبطه وهو يردد عبارات وكلمات ذات حمولة دينية، وبحوزته حقيبة للظهر تحتوي على حزام موصول بأسلاك كهربائية، وسكين ومطرقة ومقص، ولعبة أطفال في شكل مسدس بلاستيكي، بالإضافة إلى عدة أربطة من مادة البلاستيك".

"تم وضع المشتبه فيه رهن إشارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف".