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كُتّاب وآراء
"حبس موقوف" في قضية خيانة زوجية بإمنتانوت
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة، امرأة حبلى وعشيقها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ من أجل الخيانة الزوجية، بعد اعترافهما خلال التحقيق معهما بخصوص ما وجه إليهما من اتهام.
الحكم جاء بعدما قررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، وإيداعهما المركب السجني بجماعة الأوداية ضواحي مدينة مراكش، من أجل الخيانة الزوجية.
وتعود هذه القضية إلى شكاية مباشرة من الزوج، توصلت بها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة من النيابة العامة، تطالبها بفتح محضر تحقيق مع الزوجة بعد اكتشاف خيانتها، معتمدا على ظهور علامات الحمل شهورا قليلة بعد طلاقهما، ما كشف أنها حبلى من عشيقها العازب.