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كُتّاب وآراء
سجن عين السبع: "قنينة الزفزافي" مسرحية هزلية
تفاعلا مع ما جاء على لسان ناصر الزفزافي، أبرز نشطاء حراك الريف، في إشارته إلى أن المعتقلين يستعملون مياها ملوثة داخل السجن المحلي عين السبع 1، أصدرت إدارة السجن ذاته بلاغا صحافيا "تنفي فيه نفيا قاطعا أن يكون مصدر القنينة التي تحدث عنها المعتقل المذكور هو هذه المؤسسة السجنية"، في إشارة إلى قنينة ماء لوّح بها المعتقل خلال جلسة لمحاكمة معتقلي الريف، الخميس، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وجاء في بلاغ السجن المحلي عين السبع 1 أن "المعتقَل "ن.ز" لم يكن يحمل أي قنينة أو أي متعلقات أخرى أثناء مغادرته المؤسسة، ما يطرح علامات استفهام حول مصدر تلك القنينة، والأهداف الكامنة وراء ترويج تلك المزاعم الكاذبة أمام المحكمة وباقي الحضور"، مضيفا أن "مثل هذه الألاعيب ما هي إلا مسرحية هزلية المراد منها هو تضليل الرأي العام، من خلال تحوير مسار قضايا السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك باختلاق سخافات وترهات بلا ذوق ولا منطق".
وأكّدت إدارة المؤسسة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المياه المتوفرة بالسجن المحلي عين السبع 1، سواء تلك المخصصة للشرب أو الاستحمام، تتوفر على جميع معايير الجودة المطلوبة، كما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل".
وفي هذا الصدد، يزيد البلاغ، "تعبر إدارة المؤسسة عن استعدادها لفتح المجال في أي وقت للجهات المختصة من أجل معاينة جودة المياه المتوفرة بها".
أما في ما يتعلق بعملية تفتيش الزوار، يضيف البلاغ، "فإن إدارة المؤسسة تؤكد أن هذه العملية تطبق بشكل صارم على جميع الزوار دون استثناء، إذ يتم تخصيص موظفات لتفتيش النساء مقابل موظفين ذكور للزوار؛ علما أن بعض عمليات التفتيش السابقة أسفرت عن حجز ممنوعات لدى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وغيرهم من الزوار، وتم تقديم المعنيين بالأمر للسلطات المختصة".