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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤجل ملف هتك عرض "تلميذة بوشّان"

القضاء يؤجل ملف هتك عرض "تلميذة بوشّان"

القضاء يؤجل ملف هتك عرض "تلميذة بوشّان"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 06 أبريل 2018 - 10:19

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الخميس، البت في قضية ما بات يسمى "وحش بوشان" إلى غاية 26 من الشهر الجاري.

وأرجعت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها التأجيل المذكور إلى تلبية طلب دفاع المتهمين الثلاثة قصد إعداد الدفاع.

وخلال هذه الجلسة التي تعتبر الأولى بالنسبة لملف كشف عنه أخيرا من خلال شريط يصور شابا يحاول هتك عرض تلميذة بجماعة بوشان، فقد طالبت النيابة العامة بإجراء خبرة على الهاتف الذي استعمل في تصوير الحادثة التي أثارت استنكار رواد التواصل الاجتماعي والحقوقيين.

يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أعلن نهاية شهر مارس الماضي إحالة ثلاثة متهمين تم توقيفهم من طرف درك المركز الترابي ببوشان على المحاكمة، بعد متابعهم بتهم عدة منها تكوين عصابة إجرامية وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والابتزاز والتشهير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - wood الجمعة 06 أبريل 2018 - 10:37
مثل هذه الواقعة عي دليل قاطع على انعدام الامن تماما في المغرب و انه يخدم مصالحه فقط ، فلو لم يتم تسجيل هذا الاعتداء و تسريبه الى الانترنيت ، ما كان أحد سيتحرك حتى لو قدم العديد من الاشخاص شكاياتهم الى الاجهزة الامنية التي تتحرك فقط حسب المنافع بالاضافة لضعف امكانياتها البشرية و المادية ، فحالات الاعتداء و التحرش على النساء تحدث يوميا ، و بعضها داخل المؤسسات التعليمية او وسائل النقل العمومي و امام مرأى الجميع . فيبدو ان الشرطة بدل مراقبة ما يحدث في ارض الواقع يكتفون بتتبع مواقع التواصل الاجتماعي كالمراهقين على شاشة الحاسوب !!!
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2 - عبدالله الجمعة 06 أبريل 2018 - 11:10
المحاولة في بدء جريمة كتنفيذ هذه الجريمة؛ الصور تدين المعتدي؛ كما يمكن مواجهته بالضحية والشاهد المتهم الاخر؛لاتسامح مع الوحوش الادمية والمجرمين ..
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