القضاء يؤجل ملف هتك عرض "تلميذة بوشّان"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الخميس، البت في قضية ما بات يسمى "وحش بوشان" إلى غاية 26 من الشهر الجاري.

وأرجعت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها التأجيل المذكور إلى تلبية طلب دفاع المتهمين الثلاثة قصد إعداد الدفاع.

وخلال هذه الجلسة التي تعتبر الأولى بالنسبة لملف كشف عنه أخيرا من خلال شريط يصور شابا يحاول هتك عرض تلميذة بجماعة بوشان، فقد طالبت النيابة العامة بإجراء خبرة على الهاتف الذي استعمل في تصوير الحادثة التي أثارت استنكار رواد التواصل الاجتماعي والحقوقيين.

يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أعلن نهاية شهر مارس الماضي إحالة ثلاثة متهمين تم توقيفهم من طرف درك المركز الترابي ببوشان على المحاكمة، بعد متابعهم بتهم عدة منها تكوين عصابة إجرامية وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والابتزاز والتشهير.