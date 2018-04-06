مصرع أربعينية في انقلاب دراجة نارية بتنغير

محمد ايت حساين

لفظت امرأة أربعينية، حوالي الساعة العاشرة من ليلة الخميس، أنفاسها الأخيرة بدوار "توريرت تملالت"، بالجماعة الترابية اكنيون، إقليم تنغير، إثر انقلاب الدراجة النارية التي كانت على متنها رفقة شقيقها وطفلتها الصغيرة، وسقوطها أسفل قنطرة بالطريق الرابطة بين اكنيون وبومالن دادس.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث بأن الضحية "ف.ج"، البالغة من العمر 43 سنة، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، سقطت جثة هامدة بعدما تعرضت لضربة قوية في الرأس، بعد سقوطها أسفل "القنطرة"؛ فيما شقيقها وابتنها الصغيرة لم يصيبا في الحادثة، وحالتهما الصحية جيدة.

الحادث استنفر قائد قيادة اكنيون، وعناصر من القوات المساعدة، وعناصر من الدرك الملكي، أشرفت على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، وباشرت تحرياتها الأولية لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.