حريق يلتهم سيارة مدرسية بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

نجا تلاميذ إحدى مؤسسات التعليم الخاص بمدينة القصر الكبير، زوال الخميس، من حريق شبّ في محرك سيارة النقل المدرسي التي كانت تقلهم من حي المعسكر القديم إلى مؤسستهم التعليمية.

وذكرت مصادر هسبريس أن سائق سيارة النقل المدرسي سارع إلى إنزال التلاميذ مباشرة بعد استشعار الحريق، قبل أن تنتقل النيران إلى باقي أجزاء السيارة التي تعرضت لخسائر وصفت بـ"الكبيرة".

وانتقلت عناصر من الشرطة وممثلين عن السلطة المحلية إلى مكان الواقعة، في وقت تمكنت عناصر الإطفاء من السيطرة على النيران، دون تسجيل أي إصابات في صفوف المتعلّمين.