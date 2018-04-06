الشرطة القضائية بابن جرير تفكك عصابة إجرامية

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية ابن جرير، اليوم الجمعة، 3 إخوة ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، بدوار أولاد حريز ضواحي عاصمة الرحامنة؛ فيما لا يزال زعيم العصابة في حالة فرار، وفق تصريح مصدر أمني مسؤول من ولاية أمن مراكش لهسبريس.

وأوضح المصدر المذكور أن هذه العملية أسفرت عن حجز كمية مهمة من سنابل الكيف بلغ وزنها حوالي 50 كيلوغراما، وحوالي 8 كيلوغرامات من التبغ المهرب، و11 لترا من مسكر ماء الحياة المصنع تقليديا، وصفيحتين من مخدر الشيرا، وسكين كبير الحجم، وبندقية صيد وأخرى تقليدية.

وأضاف المصدر نفسه أن الموقوفين جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث المنجز تحث إشراف النيابة العامة المختصة، رفقة شخص رابع جرى إيقافه كذلك الدوار نفسه بمعية فتاتين وسائق سيارة أجرة من الحجم الصغير، على خلفية قضية جارية بالمصلحة في شأن وفاة فتاة تنحدر من المنطقة ذاتها، بمستشفى محمد السادس بمراكش بتاريخ 18 مارس الماضي، إثر جلسة خمرية مع عشيقها رئيس العصابة الفار، على أن يبقى البحث متواصلا بغرض الوصول إلى جميع المتورطين في سياق الفعل الجرمي عينه.