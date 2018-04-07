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الرئيسية | حوادث | "طعنة سكين غادرة" تنهي حياة شاب في "كيسر"

"طعنة سكين غادرة" تنهي حياة شاب في "كيسر"

"طعنة سكين غادرة" تنهي حياة شاب في "كيسر"
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 07 أبريل 2018 - 13:15

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم السبت، بإجراء تشريح طبّي على جثة شاب لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته، بعدما لقي مصرعه بطعنة سكّين على مستوى الظهر بمركز كيسر أولاد سيدي بن داوود، ناحية سطات.

وبحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث، فإن الشاب "ع. أ"، المزداد سنة 1989 ببني يكرين، كان يشتغل قيد حياته مياوما لإعالة زوجته وابنتيه، تلقى طعنة من الخلف بواسطة سكين على مستوى الظهر بمركز كيسر إقليم سطات، أسقطته وسط بركة من الدماء.

وأضافت المصادر أن الحادث استنفر رجال الدرك الملكي بكيسر الذين انتقلوا، رفقة ممثل عن السلطات المحلية، إلى مكان الحادث، وعملوا على توجيه الضحية إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بطعنة السكين.

وأردفت المصادر ذاتها أن الجاني أو الجناة لاذوا بالفرار مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، وأن الدرك الملكي ما زال يسابق الزمن في أبحاثه وتحرياته لفك لغز الجريمة وتحديد هوية الفاعل أو الفاعلين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالاستماع إلى عدد من المواطنين المجاورين لمكان الحادث، وبالاعتماد على وسائل تكنولوجية خاصة.

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