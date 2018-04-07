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الرئيسية | حوادث | ولاية أمن مراكش ترفض صورة مضللة للرأي العام

ولاية أمن مراكش ترفض صورة مضللة للرأي العام

ولاية أمن مراكش ترفض صورة مضللة للرأي العام
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 07 أبريل 2018 - 21:40

نفت ولاية أمن مراكش ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص صورة قديمة توثق لقيام شخص بإضرام النار في جسده، مصحوبة بتعليقات حول كون الصورة حديثة العهد، وأنها تعود لرجل وزوجتها أقدما على إضرام النار في جسديهما أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة احتجاجا على إطلاق سراح مغتصب ابنتهما.

وأكدت ولاية الأمن، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أن "مصالح الأمن الوطني لم تسجل نهائيا أية قضية مماثلة"، مشيرة إلى أن "الصورة التي تم تداولها تعكس سياقا زمنيا ومكانيا غير مرتبط أساسا بمدينة مراكش"، مضيفة أن "تعمد إثارة وقائع قديمة في ظروف متخيلة بهذا الشكل ينم عن سوء نية، ويعد تضليلا للرأي العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرتن بري دو كيس السبت 07 أبريل 2018 - 21:55
البحث واجب على مصدر هذه الصور..وتقديم صاحبها للعدالة ضروري.لانه قد كثر في اﻵونة الاخيرة تضليل الناس باعﻻم كاذب وصور مفبركة وجرائم من دول اخرى منسوبة الى المغرب.وكل هذا يجعل من المغاربة يفقدون ثقتهم في الامن ومصالحه التي تسهر على امن الوطن وابناءه...فالقبض على هؤﻻء المجرمين والزج بهم ولمدة طويلة في السجن يكون عبرة لمن يعتبر..
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10
2 - أيوب المغربي السبت 07 أبريل 2018 - 22:03
لماذا لم تنفي ولاية مراكش ما وقع أمام المحكمة الإبتدائية أو تؤكده عندما قامت شرممة من الإنفصاليين بتحدي القوات المرابضة أمام تلك الشرذمة وهي تتحداها وتدعو إلى محاربة النظام بالسلاح والقوة؟ لماذا لم يخرج علينا الناطق الرسمي باسم المحكومة ليوضح للشعب المغربي ما يحدث وما هو رد هذه المحكومة على تلك الإستفزازات في الوقت الذي جندت فيه جحافل قواتها لمحاصرة الحسيمة وجرادة واعتقال المواطنين السلميين لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم؟ ماذا سيكون ردها لو طالبوا برفع السلاح في وجه النظام كما فعلت نهارا جهارا تلك الشرذمة من الإنفصاليين في مدينة مراكش؟ هل الإنفصاليين مواطنين من الدرجة الأولى ونحن من الدرجة الرابعة؟ أليس من حق المغاربة معرفة أسباب هذه الإزدواجية في التعامل إن كنا حقا جميعنا مغاربة ويحكمنا دستور واحد؟
أين نحن من الحق في المعلومة أم أن المواطن إنسان محجور عليه وغير راشد حتى يتم حرمانه منها؟
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6
3 - لعب هذا السبت 07 أبريل 2018 - 22:17
يا ودي ما عندهم ما يضللو فينا رانا عارفين كاين كثااار من هاد الشي واش مناش عايشين فهاد لبلاد و شايفيين لعجب فين يبان مع هذا
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