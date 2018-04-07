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كُتّاب وآراء
ولاية أمن مراكش ترفض صورة مضللة للرأي العام
نفت ولاية أمن مراكش ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص صورة قديمة توثق لقيام شخص بإضرام النار في جسده، مصحوبة بتعليقات حول كون الصورة حديثة العهد، وأنها تعود لرجل وزوجتها أقدما على إضرام النار في جسديهما أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة احتجاجا على إطلاق سراح مغتصب ابنتهما.
وأكدت ولاية الأمن، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أن "مصالح الأمن الوطني لم تسجل نهائيا أية قضية مماثلة"، مشيرة إلى أن "الصورة التي تم تداولها تعكس سياقا زمنيا ومكانيا غير مرتبط أساسا بمدينة مراكش"، مضيفة أن "تعمد إثارة وقائع قديمة في ظروف متخيلة بهذا الشكل ينم عن سوء نية، ويعد تضليلا للرأي العام".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أين نحن من الحق في المعلومة أم أن المواطن إنسان محجور عليه وغير راشد حتى يتم حرمانه منها؟