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كُتّاب وآراء
ضبط لصوص سيارات ومهربي مخدرات في الناظور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث أسفرت عن توقيف ستة مشتبه فيه،م بكل من مدن الناظور وابن الطيب والعروي، تم العثور بحوزتهم على إحدى عشر سيارة مسروقة أو مشكوك في مصدرها، و10780 قرصا من الإكستازي، و86 كيلوغراما ونصف من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كيلوغرام و270 غراما من مخدر الكوكايين، و55 غراما من مخدر الهيروين، علاوة على حجز مسدسين للإنذار و100 عبوة من الغاز المسيل للدموع، وثلاث خرطوشات للصيد، وبطائق رمادية ووثائق سيارات مشكوك في صحتها.
وأضاف البلاغ أنه جرى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في إطار البحث المجرى مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي تم توقيفه قبل يومين في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المتحصلة من عمليات السرقة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية؛ وفق المصدر ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
سرقة السيارة و التعطيل في الحصول على تعويضات ساهما كثيرا في إفشال طموحاتي المهنية بعد 21 سنة من الخبرة الميدانية في قطاع الاشغال العمومية.
الاستعانة بمحام فشلت لأساب يعرفها الجميع: مهنة المحاماة تعرف فوضى عارمة.
أتمنى أن يندم اللصوص و أن يسلموا انفسهم لرجال الأمن مع التعبير على رغبتهم تصحيح الأضرار التي لحقت بضحايا السرقة.
بصراحة: أشعر أن قلوب اللصوص أكثر انسانية من رجال المال و الاعمال المستثمرين في قطاع التأمين و أكثر من رجال القانون. هذا ما كنت أشعر به إلى حدود 07 أكتوبر 2017 يوم استقالية النيابة العامة عن السياسة و عن ضغوطات رجال المال و الأعمال و سماسرتهم من محامين و قضاة.