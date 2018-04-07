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الرئيسية | حوادث | ضبط لصوص سيارات ومهربي مخدرات في الناظور

ضبط لصوص سيارات ومهربي مخدرات في الناظور

ضبط لصوص سيارات ومهربي مخدرات في الناظور
هسبريس من الرباط
السبت 07 أبريل 2018 - 15:10

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث أسفرت عن توقيف ستة مشتبه فيه،م بكل من مدن الناظور وابن الطيب والعروي، تم العثور بحوزتهم على إحدى عشر سيارة مسروقة أو مشكوك في مصدرها، و10780 قرصا من الإكستازي، و86 كيلوغراما ونصف من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كيلوغرام و270 غراما من مخدر الكوكايين، و55 غراما من مخدر الهيروين، علاوة على حجز مسدسين للإنذار و100 عبوة من الغاز المسيل للدموع، وثلاث خرطوشات للصيد، وبطائق رمادية ووثائق سيارات مشكوك في صحتها.

وأضاف البلاغ أنه جرى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في إطار البحث المجرى مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي تم توقيفه قبل يومين في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المتحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية؛ وفق المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الوطنية السبت 07 أبريل 2018 - 15:31
الله يعاون شرطة الحدود على ايقاف هؤلاء المتاجرين بعقول الشباب بكل أصناف المخدرات التي أفسدت شبابنا وأبعدته عن كل ما صالح له ولاسرته وبلده
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2 - سعيد السبت 07 أبريل 2018 - 15:40
تحية لرجال اﻷمن الساهرين على حماية أمن وسلامة المواطنين.
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3 - jawad السبت 07 أبريل 2018 - 16:01
اقصى العقوبات ليكونوا عبرة لجيرانهم في الشرق المغربي لأن هذه العصابات منتشرة بالناضور و الحسيمة و تطوان و طنجة...
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4 - محمد بلحسن السبت 07 أبريل 2018 - 16:05
في يوم 6 أكتوبر 2006 سرقت سيارتي رباعية الدفع بتمارة اشتريتها في نهاية شهر دجنبر 2005 باللجوء الى سلف لمدة 3 سنوات بعد دفع 140.000 درهم كتسبيق. استطعت الظفر بتعويض من عند شركة التأمين قيمته لم تتعد 35.000 درهم بعد مرور 8 سنوات في الاتصالات و التنقلات الى مقر تلك الشركة بالدار البيضاء.
سرقة السيارة و التعطيل في الحصول على تعويضات ساهما كثيرا في إفشال طموحاتي المهنية بعد 21 سنة من الخبرة الميدانية في قطاع الاشغال العمومية.
الاستعانة بمحام فشلت لأساب يعرفها الجميع: مهنة المحاماة تعرف فوضى عارمة.
أتمنى أن يندم اللصوص و أن يسلموا انفسهم لرجال الأمن مع التعبير على رغبتهم تصحيح الأضرار التي لحقت بضحايا السرقة.
بصراحة: أشعر أن قلوب اللصوص أكثر انسانية من رجال المال و الاعمال المستثمرين في قطاع التأمين و أكثر من رجال القانون. هذا ما كنت أشعر به إلى حدود 07 أكتوبر 2017 يوم استقالية النيابة العامة عن السياسة و عن ضغوطات رجال المال و الأعمال و سماسرتهم من محامين و قضاة.
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5 - logique السبت 07 أبريل 2018 - 16:28
تحية اجلال وتقدير لمن يسهر على سلامة المغرب والمغاربة والمزيد من العمل واليقظة لان المخدرات هي سبب الجراءم من قتل و سرقة وانتحار واغتصاب وحوادث السير و و و . جازاكم الله خيرا وحفظكم من كل مكروه .
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