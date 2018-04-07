ضبط لصوص سيارات ومهربي مخدرات في الناظور

هسبريس من الرباط

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث أسفرت عن توقيف ستة مشتبه فيه،م بكل من مدن الناظور وابن الطيب والعروي، تم العثور بحوزتهم على إحدى عشر سيارة مسروقة أو مشكوك في مصدرها، و10780 قرصا من الإكستازي، و86 كيلوغراما ونصف من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كيلوغرام و270 غراما من مخدر الكوكايين، و55 غراما من مخدر الهيروين، علاوة على حجز مسدسين للإنذار و100 عبوة من الغاز المسيل للدموع، وثلاث خرطوشات للصيد، وبطائق رمادية ووثائق سيارات مشكوك في صحتها.

وأضاف البلاغ أنه جرى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في إطار البحث المجرى مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي تم توقيفه قبل يومين في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المتحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية؛ وفق المصدر ذاته.