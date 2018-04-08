الأمن يوقف شابا ويحجز ممنوعات بمدينة مراكش

ابراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت دورية أمنية تابعة للفرقة السياحية المتمركزة على مستوى محطة القطار بمراكش، السبت، شابا في بداية عقده الثالث متلبسا بحيازة 75 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي وقطعة من مخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت بعد رصد عناصر الدورية المذكورة للمعني بالأمر من بين حشود المسافرين الواصلين إلى مدينة مراكش على متن قطار قادم من شرق المملكة، بعدما ارتابت في أمره قبل أن تعرضه لبحث أولي أسفر عن حجز الكمية المذكورة لديه.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث معه بغرض الوصول إلى باقي المتورطين في الفعل الجرمي نفسه، وأن العمليات الأمنية ستستمر وفق التوجه ذاته لمحاربة مختلف الظواهر الجرمية.