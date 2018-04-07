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الرئيسية | حوادث | شخص يفارق الحياة في حادث مروري بشيشاوة

شخص يفارق الحياة في حادث مروري بشيشاوة

شخص يفارق الحياة في حادث مروري بشيشاوة
ابراهيم مغراوي
السبت 07 أبريل 2018 - 20:47

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في حادثة سير بالطريق الوطنية رقم 8 بجماعة واد البور بإقليم شيشاوة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية دهسته سيارة لاذ سائقها بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك عثر عليه جثة هامدة، أشرفت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي بإمنتانوت على نقلها إلى مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي جمعت معطيات أولية من مسرح الحادثة لفتح تحقيق أولي في الموضوع قصد الوصول إلى مرتكب الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - wood السبت 07 أبريل 2018 - 21:00
من نتائج مدونة السير الجديدة ان اغلب السيارات التي ترتكب حادثة سير ضد احد الراجلين او راكبي دراجة يفضلون الفرار خصوصا اذا كان الامر مواتيا ، . فالسائق الذي يتورط في حادثة سير فلو لم يكن خطأه يتحمل عواقب وخيمة و يتعرض للحلب من عدة جهات و الطلوع و النزول ، فحوادث السير تخلف مآسي انسانية و من جانب أخر تساهم في اثراء و عنى جهات متعددة . فيبدو ان المخزن جعل فعلا من مصائب قوم عند قوم فوائد !!!
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