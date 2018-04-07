شخص يفارق الحياة في حادث مروري بشيشاوة

ابراهيم مغراوي

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في حادثة سير بالطريق الوطنية رقم 8 بجماعة واد البور بإقليم شيشاوة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية دهسته سيارة لاذ سائقها بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك عثر عليه جثة هامدة، أشرفت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي بإمنتانوت على نقلها إلى مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي جمعت معطيات أولية من مسرح الحادثة لفتح تحقيق أولي في الموضوع قصد الوصول إلى مرتكب الجريمة.