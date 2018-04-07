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الرئيسية | حوادث | شجار دموي يخلف قتيلا وسط مدينة مارتيل

شجار دموي يخلف قتيلا وسط مدينة مارتيل

شجار دموي يخلف قتيلا وسط مدينة مارتيل
أيوب صدور
السبت 07 أبريل 2018 - 23:05

شهدت مدينة مارتيل، بحي الأغراس اليوم السبت، جريمة قتل بشعة إثر شجار دموي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعدما وجّه إليه غريمه طعنات بالسلاح الأبيض تاركا إياه غارقا في دمائه.

واستنادا إلى معطيات حصلت عليها هسبريس فإن الجاني والضحية دخلا في نقاش حاد بسبب الضجيج الذي يتسبب فيه الأول بمحاذاة سكنى الهالك، قبل أن يتطور النزاع إلى شجار استل إثره الجاني سكينا ووجّه طعنة غادرة لم تمهل الضحية طويلا.

الحادث استنفر عناصر الشرطة والسلطة المحلية التي حضرت إلى مكانه، حيث استهلت جمع المعطيات والقرائن التي ستفيد في التحقيق؛ بينما جرى إيداع جثة الضحية بمستودع الجثامين في انتظار عرضها على الطب الشرعي، واستكمال البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سبق الاصرار السبت 07 أبريل 2018 - 23:37
استل الجاني سكين وطعن الضحية ، كلشي مسلح وعلى سبة ، فحال كوبوي لسبق وجبد السلاح هو ليبقى عايش، ماهاذ العالم المليء بالاجرام والغذر و السرقة و الخيانة والمصائب ياربي تلطف بنا وتبعد علينا وجوه الشر
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2 - Adil السبت 07 أبريل 2018 - 23:42
عندما تجد كثرة شرطة المرور في مرتيل في كل شارع وهم يتصيدون السيارات تظن ان مرتيل هي عاصمة الامان. ولكن عندما تدخل الى الاحياء تختفي الشرطة و يظهر العنف و المخدرات و الدعارة.
حبذا لو ينقصوا شرطة المرور و يعوضوها بشرطة الامن لان مرتيل تعاني من نقص في افراد الشرطة المخصصة للامن العام.
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