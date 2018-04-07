شجار دموي يخلف قتيلا وسط مدينة مارتيل

أيوب صدور

شهدت مدينة مارتيل، بحي الأغراس اليوم السبت، جريمة قتل بشعة إثر شجار دموي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعدما وجّه إليه غريمه طعنات بالسلاح الأبيض تاركا إياه غارقا في دمائه.

واستنادا إلى معطيات حصلت عليها هسبريس فإن الجاني والضحية دخلا في نقاش حاد بسبب الضجيج الذي يتسبب فيه الأول بمحاذاة سكنى الهالك، قبل أن يتطور النزاع إلى شجار استل إثره الجاني سكينا ووجّه طعنة غادرة لم تمهل الضحية طويلا.

الحادث استنفر عناصر الشرطة والسلطة المحلية التي حضرت إلى مكانه، حيث استهلت جمع المعطيات والقرائن التي ستفيد في التحقيق؛ بينما جرى إيداع جثة الضحية بمستودع الجثامين في انتظار عرضها على الطب الشرعي، واستكمال البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.