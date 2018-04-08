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الرئيسية | حوادث | درك كيسر يفكّ لغز جريمة قتل ضواحي سطات

درك كيسر يفكّ لغز جريمة قتل ضواحي سطات

درك كيسر يفكّ لغز جريمة قتل ضواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 08 أبريل 2018 - 11:08

تمكّنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي كيسر، بتنسيق مع المركز القضائي سرية سطات، مساء السبت، من فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب في عقده الثالث طعنا بسكين على مستوى الظهر بمركز كيسر ضواحي سطات.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي اعتقلت المشتبه فيه مساء السبت، مع حجز أداة الجريمة، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر قانوني لكشف أسباب ارتكابه جريمة القتل التي لازالت تحقّق بشأنها الضابطة القضائية، في انتظار عرضه على الوكيل العام للملك بسطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلّق بقاصر مزداد سنة 2000، ينحدر من منطقة كيسر، جرى توقيفه بمدينة بني ملال لدى أحد أفراد عائلته، إذ فرّ مباشرة بعد ارتكابه جريمة القتل، والتخلّص من أداة الجريمة.

توقيف المشتبه فيه، تضيف المصادر ذاتها، جاء بعد تكثيف الأبحاث والتحريات من قبل عناصر الدرك الملكي، والاستماع إلى بعض أقارب الضحية، وعدد من المواطنين المجاورين لمكان وقوع الجريمة، إضافة إلى الاطلاع على مقاطع "فيديو" رصدتها كاميرا مثبتة بأحد المحلات التجارية.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات أمر بإجراء تشريح طبّي لجثة الهالك "ع،أ"، المزداد سنة 1989 ببني يكرين، والذي كان يشتغل قيد حياته مياوما لإعالة زوجته وابنتيه، لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته، بعد العثور عليه مضرجا وسط بركة دماء نتيجة طعنة سكين غادرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mourad الأحد 08 أبريل 2018 - 11:24
دابا شناهو ذنب ديك المراءة و دوك البنات ابقاو بلى معيل كون كان الاعدام كيطبق كون المجرمين مايكثروا. اوا كولوا لهادوك الجمعيات اللي كيطلبوا الغاء الاعدام اوقاوا لهوم الحل. لاحول و لا قوة الا بالله
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