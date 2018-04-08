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كُتّاب وآراء
تسمم يرسل العشرات إلى مستعجلات آسفي والصويرة
استقبل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة آسفي، يوم أمس، مجموعة من الأشخاص الذين أصيبوا بتسمم جماعي نتيجة تناولهم وجبة عشاء على هامش تنظيم احتفالات موسم "سيدي احساين" بالجماعة القروية "المعاشات".
وأوضح مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس أن "قسم المستعجلات استقبل 63 شخصا، أجريت لهم الفحوصات والإسعافات وتزويدهم بالمضادات الحيوية وغيرها، ليغادر 59 شخصا المرفق الصحي، مع الاحتفاظ بأربعة أشخاص تحت المراقبة الطبية".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "15 شخصا ممن تلقوا العلاجات وغادروا المستشفى عادوا من جديد إلى المرفق الصحي، بدعوى إحساسهم بآلام أخرى على مستوى الجهاز الهضمي، وتم تقديم الإسعافات لهم من جديد، مع الاحتفاظ بحالة واحدة تحت الملاحظة والمستعجلات".
وأوضحت مصادر هسبريس أن المستشفى الإقليمي للصويرة استقبل بدوره حالات أخرى قادمة من مكان التسمم ذاته، بحكم تواجد جماعة المعاشات بين آسفي والصويرة، خضعت 16 حالة للفحوصات، غادرت منها حالتان فقط، وتم الاحتفاظ بـ14 شخصا تحت المراقبة الطبية. وبعد تحسن حالتهم الصحية، غادر 6 أشخاص، مقابل الاحتفاظ بـ8 أشخاص إلى حدود الساعة.