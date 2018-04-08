نزاع حول أرض فلاحية يتسبب في مواجهات دامية ضواحي زاكورة

محمد آيت حساين من زاكورة

عاشت الجماعة الترابية أولاد يحيى الكراير الواقعة بإقليم زاكورة، اليوم الأحد، على وقع مواجهات دامية بين سكان دوار عكبت وإحدى العائلات بالدوار ذاته حول أرض فلاحية موضوع نزاع قضائي، استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة، حسب ما أكده مبارك بن عيش نبارك، أحد سكان قبيلة عكبت التي وقعت فيها المواجهات، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية.

من جهته، أفاد مصدر من السلطات المحلية، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، بأن هذه المواجهات، التي خلفت حالة استنفار في أوساط عناصر الدرك والسلطات المحلية، أسفرت عن أربع إصابات في صفوف الطرفين ثلاثة من أبناء القبيلة وإصابة في صفوف العائلة، نقلوا جميعا بواسطة سيارات إسعاف الجماعة الترابية لأولاد يحيى الكراير والجماعات المجاورة إلى المركز الاستشفائي سيدي حساين بناصر، لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما فتحت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية تحقيق أوليا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات هذه المواجهات، في انتظار تحديد المسؤوليات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن أحد أطراف النزاع (العائلة) قرر الشروع في عملية حرث الأرض الفلاحية المتنازع عليها؛ وهو ما لم يتقبله الآخرون في الطرف الثاني، ليدخلوا في ملاسنات تطورت في ما بعد إلى مواجهات، قبل أن تتدخل السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي الذين حلوا بمكان الحادث فور علمهم بالموضوع، وحالوا دون تطور المواجهات.

من جهته، أكد خالد السالمي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بورزازات، أن المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات استقبل، زوال اليوم، أربعة أشخاص قادمين من الجماعة الترابية أولاد يحيى الكراير، تعرضوا لإصابات مختلفة من أنحاء جسمهم، مؤكدا أن حالتهم لا تدعو إلى القلق.

وأضاف المسؤول الصحي ذاته، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن المصابين سيتم الاحتفاظ بهم تحت العناية الطبية إلى حين استكمال الفحوصات الطبية الكافية من أجل تقديم العلاجات الضرورية لهم، موضحا أن إدارة المركز الاستشفائي لورزازات استنفرت فريقا من الممرضين والأطباء لتتبع حالة المصابين.