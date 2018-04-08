24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أخطاء تقتل الحب
- بنقرة واحدة.. هكذا تكتشف من رفضوا صداقتك على فيسبوك
- "الزهور" تحتج على حفر الشوارع في بروكسل
- ماراطون الرمال .. مغامرة مغربية بأوجه متعددة
- هل ملف "المغرب 2026" جاهز لامتحان تنقيط لجنة "الفيفا"؟
شبيبة "العدل والإحسان" تدعو إلى إطلاق صرخة "باراكا من الحكرة" (5.00)
"السّيگْ" .. لعبة قديمة تلمّ النساء والرجال في ليالي الصحراء (5.00)
- رصيف الصحافة: الحرب على البوليساريو ستدوم سنوات وتشمل الجزائر - (124)
- قبلاتٌ في موروكو مول - (66)
- مونديال 2026 .. خلافات أمريكا والمكسيك ترجح كفة الملف المغربي - (60)
- الدول المغاربية تسعى إلى إدراج "الكسكس" ضمن التراث العالمي - (53)
- الجيش المغربي يتسلم شحنة جديدة من الدبابات الأمريكية "أبرامز" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شبهة "قتل خياط" تجر شابا إلى القضاء بمارتيل
تمكّنت عناصر الشرطة بمدينة مارتيل، ليلة السبت، من إيقاف شاب للاشتباه في تعريضه شخص لاعتداء جسديّ خطير بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب في وفاته.
ووفق مصدر هسبريس، فإن المشتبه فيه عرّض الضحية، الذي يشتغل خياطا بالمدينة الصغيرة، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بسبب خلافات يعتقد أنها ناجمة عن سوء الجوار؛ وهو ما تسبّب له في إصابات، أفضت إلى مفارقته الحياة بسبب مضاعفات الإصابة وتأخر سيارة الإسعاف.
وقد جرى إيقاف الجاني المعروف بسلوك الإجرامي وسط ساكنة حي الأغراس بمدينة مارتيل، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.