شبهة "قتل خياط" تجر شابا إلى القضاء بمارتيل

أيوب صدور

تمكّنت عناصر الشرطة بمدينة مارتيل، ليلة السبت، من إيقاف شاب للاشتباه في تعريضه شخص لاعتداء جسديّ خطير بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب في وفاته.

ووفق مصدر هسبريس، فإن المشتبه فيه عرّض الضحية، الذي يشتغل خياطا بالمدينة الصغيرة، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بسبب خلافات يعتقد أنها ناجمة عن سوء الجوار؛ وهو ما تسبّب له في إصابات، أفضت إلى مفارقته الحياة بسبب مضاعفات الإصابة وتأخر سيارة الإسعاف.

وقد جرى إيقاف الجاني المعروف بسلوك الإجرامي وسط ساكنة حي الأغراس بمدينة مارتيل، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.