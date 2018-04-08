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الرئيسية | حوادث | أمن ميناء طنجة يضبط مخدرات بعجلات سيارة

أمن ميناء طنجة يضبط مخدرات بعجلات سيارة

أمن ميناء طنجة يضبط مخدرات بعجلات سيارة
هسبريس من طنجة
الأحد 08 أبريل 2018 - 23:13

تمكنت مصالح أمن منطقة ميناء طنجة المدينة، اليوم الأحد، من إيقاف مواطن إسباني الجنسية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي في المخدرات.

وكشف مصدر أمني أن عناصر الشرطة بالميناء عثرت على كمية من مخدر الشيرا تقدر بـ17,5 كيلوغراما مدسوسة بعناية في مخابئ معدة على مستوى العجلات الأربع لسيارة نفعية كان يقودها المشتبه فيه، البالغ من العمر 65 سنة، في اتجاه مدينة طريفة الإسبانية.

وأوضح المصدر نفسه أن عناصر الأمن قررت إخضاع السيارة لتفتيش يدوي دقيق، إثر الاشتباه في وجود كمية المخدرات، بعد إخضاع السيارة في مرحلة أولى للمراقبة بواسطة جهاز السكانير والكلاب البوليسية.

وأحالت المصالح الأمنية الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قصد البحث معه حول القضية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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