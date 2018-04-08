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الرئيسية | حوادث | الوقاية المدنية تنتشل جثة خمسيني من سد الوحدة

الوقاية المدنية تنتشل جثة خمسيني من سد الوحدة

الوقاية المدنية تنتشل جثة خمسيني من سد الوحدة
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 08 أبريل 2018 - 22:11

انتشلت مصالح الوقاية المدنية، مساء اليوم الأحد، من مياه سد الوحدة قرب دوار ورداجة، التابع لجماعة تافرانت بإقليم تاونات، جثة شخص كان قد تغيب عن منزل أسرته قبل أزيد من أسبوع.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الجثة عثر عليها في حالة جد متقدمة من التحلل. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الرجل لقي حتفه غرقا في ظروف غامضة.

وكان "أ.ح"، المتزوج والبالغ من العمر 53 سنة، قد غادر ليلا منزل أسرته الكائن بمنطقة أولاد داوود بإقليم تاونات، مستقلا سيارته الخفيفة، التي عثر عليها مركونة فوق قنطرة تافرانت.

هذا، وكانت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي قد باشرت، بأمر من النيابة العامة باستئنافية فاس، التحقيق في ظروف وملابسات اختفاء الرجل الخمسيني، الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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