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الرئيسية | حوادث | أمن تيكوين يفكك معمل "ماحيا" بنواحي أكادير

أمن تيكوين يفكك معمل "ماحيا" بنواحي أكادير

أمن تيكوين يفكك معمل "ماحيا" بنواحي أكادير
هسبريس من أكادير
الأحد 08 أبريل 2018 - 16:40

تمكنت فرقة الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة بتيكوين، من تفكيك مصنع تقليدي لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة، بعدما تم توقيف مسيره وأحد شركائه.

وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه به الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية، كان يتخذ من ضيعة بمنطقة "اخليج" معملا سريا لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة وترويجه.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش، التي أنجزت بالضيعة المذكورة، أسفرت عن حجز كميات من مسكر ماء الحياة معدة للترويج، بالإضافة إلى كميات أخرى من المواد الأولية، ومعدات تستخدم في تحضير هذه المادة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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