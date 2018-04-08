درك تمصلوحت يوقف شابا بتهمة التغرير بقاصر

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، مساء الأحد، شابا يقطن بمدينة مراكش، في عقده الثاني تقريبا، للاشتباه في تغريره بفتاة قاصر بدوار إيكوت، التابع لجماعة بتمصلوحت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت إثر توصل رئيس مركز الدرك الملكي لتمصلوحت بشكاية من والدة القاصر بخصوص تغيب ابنتها عن دروسها، فشرعت مصالح الدرك في البحث والتحري، وقامت بترصد الشاب المعني بالأمر، الذي أوقفته بمركز الجماعة.

وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه به تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضه على النيابة العامة بمراكش.