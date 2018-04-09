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الرئيسية | حوادث | غياب جوازات يمنع أجانب من ولوج التراب الوطني

غياب جوازات يمنع أجانب من ولوج التراب الوطني

غياب جوازات يمنع أجانب من ولوج التراب الوطني
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 أبريل 2018 - 12:45

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت بحثا في موضوع نُشر ببعض المنابر الإعلامية يتعلق بـ"رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني، ثم ترحيلهم كمهاجرين سريين في ظروف اعتبرتها بعد التعليقات لا إنسانية".

وخلص التحقيق المذكور، بحسب ما جاء في بيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أنه "بتاريخ 30 مارس المنصرم، وصل ثمانية مواطنين من جنسية أوروبية على متن رحلة جوية لشركة أجنبية قادمة إلى مطار محمد الخامس الدولي، حيث تبين خلال عملية المراقبة على مستوى شرطة الحدود عدم توفرهم على جوازات سفر، وأنهم يحملون فقط بطائق تعريفيهم الوطنية".

وأضاف البيان الذي توصلت به هسبريس أن "مراجعة قواعد المعطيات أظهرت عدم حصولهم على التراخيص الاستثنائية الضرورية لولوج التراب الوطني كفوج سياحي، التي من المفترض أن تتقدم بها حصريا وكالة الأسفار التي يسافرون معها، علما أنهم كانوا يسافرون بشكل فردي وليس كمجموعة".

"وبناء على هذه المعطيات، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول الأجانب للمغرب"، يضيف البيان، "تم الاحتفاظ بالمسافرين في ظروف عادية بمنطقة العبور بالمطار، وذلك في انتظار ترحيلهم على أول رحلة جوية متوجهة لبلدهم، علما أن المعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية تقتضي في مثل هذه الحالة أن تتكفل شركة الطيران إلزاما بالمسافرين الذين لا يتم قبولهم على التراب الوطني لدولة الاستقبال".

وجاء في ختام البيان أن "المديرية العامة للأمن الوطني إذ تجدّد التأكيد على أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالحها بخصوص المسافرين المشار إليهم سابقا قد تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تتعلق بولوج الأجانب للمغرب، فهي تحرص أيضا على التذكير بأن المصالح المختصة لم تتوصل من جانبها بأي طلب من قبل التمثيلية الدبلوماسية للمسافرين بالمغرب، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا في الموضوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رأي الاثنين 09 أبريل 2018 - 12:59
لما هذه الحملة الشرسة ضد المغرب ؟ هل تسمح الدول الأخرى دخول المغاربة إلى أراضيها دون جواز السفر ؟ ؟ ؟ هناك أيضا بعض الجمعيات ( مافيات) تركب على بعض المواضيع لأغراض في نفس يعقوب !!! المغرب له حرمة ولن يسمح لأي كان أن يفرض عليه توجهات مشبوهة .
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55
2 - لهليع الاثنين 09 أبريل 2018 - 13:01
شاركوا في الحملة الشعبية لعزل لخليع.... قطارات منعدمة و محطات مملوؤة عن أخرها بالمسافرين العالقين ... و عطلة سعيدة لععموم المسافرين على متن قطارات الخليع..
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10
3 - انور الاثنين 09 أبريل 2018 - 13:02
لانشكك ابدا في ذمة المسؤولين عن ولوج ااحانب الى بلدنا. لو كانوا هم الاوروبيون من منعوا المغاربة من ولوج اوروبا والله ما يكلفوا انفسهم لتبرير افعالهم و لماذا منعوا المغاربة من ولوج اوروبا.
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27
4 - khalid الاثنين 09 أبريل 2018 - 13:06
شكرا لشرطة الحدود. كون شفتو كيفاش كيتعاملو معنا هوما واخا وراقينا ناضيين
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12
5 - مغربي الاثنين 09 أبريل 2018 - 13:14
القانون فوق الكل أحب من أحب وكره من كره
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11
6 - م ن الاثنين 09 أبريل 2018 - 13:17
واش في خيالكم المغرب فندق تلك المسافرون هل يدخلو لاجانب الى بلادهم من غير جواز السفر
المغرب لهو الحق في طردهم علا الفور وبدون تردد
منحقه حماية سيادته وندعمه علا دالك والعز للمغرب
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8
7 - ben الاثنين 09 أبريل 2018 - 13:19
Bien fait!!! en ne nous laisseras pas entree aussi en europe avec des cartes d identiter?c est la loi.et elle doit existez partout! bravo!
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