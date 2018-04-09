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كُتّاب وآراء
6 قتلى في غرق قارب مطاطي ضواحي طنجة
علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن قاربا مطاطيا كان يقل مرشحين للهجرة غير النظامية قد غرق، قرابة الساعة الرابعة من صباح اليوم، بشاطئ هوارة، بجماعة غزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة.
وأوضح المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن هلاك ستّة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، في حين تم نقل عشرة مصابين إلى المستشفى الإقليمي بطنجة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد أسباب وظروف هذا الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
السبب هو يا محققين المصالح المختصة هو الحكرة والفقر والبطالة المتواجدة في أفريقيا كلها. الأهم ارحمهما وخدمات الحق من الظالمين
-la dépression
-la drogue
-les océans
Ça arrange les autorités
العام زين واراك لمهرجان موازين ومن قال غير ذلك فهو من مشعلي الفتنة