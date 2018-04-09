6 قتلى في غرق قارب مطاطي ضواحي طنجة

هسبريس من طنجة

علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن قاربا مطاطيا كان يقل مرشحين للهجرة غير النظامية قد غرق، قرابة الساعة الرابعة من صباح اليوم، بشاطئ هوارة، بجماعة غزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن هلاك ستّة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، في حين تم نقل عشرة مصابين إلى المستشفى الإقليمي بطنجة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد أسباب وظروف هذا الحادث.