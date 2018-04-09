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الرئيسية | حوادث | 6 قتلى في غرق قارب مطاطي ضواحي طنجة

6 قتلى في غرق قارب مطاطي ضواحي طنجة

6 قتلى في غرق قارب مطاطي ضواحي طنجة
هسبريس من طنجة
الاثنين 09 أبريل 2018 - 11:48

علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن قاربا مطاطيا كان يقل مرشحين للهجرة غير النظامية قد غرق، قرابة الساعة الرابعة من صباح اليوم، بشاطئ هوارة، بجماعة غزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن هلاك ستّة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، في حين تم نقل عشرة مصابين إلى المستشفى الإقليمي بطنجة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد أسباب وظروف هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - adnane الاثنين 09 أبريل 2018 - 12:07
و قد تم فتح تحقيق لمعرفة ضروف و ملابسات الحادث....لو وفر لهم بلدهم نا يريدون لما فكروا في ركوب قارب الموت ...اللهم ارحمهم برحمتك يا رب .
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2 - daka الاثنين 09 أبريل 2018 - 12:20
في الوقت الذي فتحت فيه المصالح المختصة تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد أسباب وظروف هذا الحادث.
السبب هو يا محققين المصالح المختصة هو الحكرة والفقر والبطالة المتواجدة في أفريقيا كلها. الأهم ارحمهما وخدمات الحق من الظالمين
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3 - farid ghouber الاثنين 09 أبريل 2018 - 12:29
Dans ce pays Le sort des jeunes issus de la classe populaire est de noyer dans:
-la dépression
-la drogue
-les océans
Ça arrange les autorités
العام زين واراك لمهرجان موازين ومن قال غير ذلك فهو من مشعلي الفتنة
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