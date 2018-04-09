قتيل و7 جرحى في انقلاب سيارة شمال أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شاب، في العشرينيات من العمر، مصرعه صباح اليوم، وجُرح سبعة آخرون، في حادثة سير ناجمة عن انقلاب سيارة بمقطورة، بمنعرج في منطقة "تامزاركوت" التابعة لجماعة أقصري، عمالة أكادير إداوتنان.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد كانت المركبة تُقل الشبان القادمين من منطقة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، ضمن رحلة استجمام صوب وادي الجنة، قبل أن تنقلب وتخلف قتيلا و7 جرحى.

وانتقلت إلى المكان مختلف السلطات المحلية والدركية، التي أشرفت على نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ونقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات، كما جرى فتح تحقيق لتحديد ظروف وأسباب الحادثة.