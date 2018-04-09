24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "سجينات الجسد".. مغربيات بميول جنسية ذكورية
- شباب يسعون إلى مساعدة مرضى السرطان بمراكش
- أسطول "عربات الموت" يهدد حياة آلاف العمال الزراعيين بسوس
- منير الجعواني يراهن على "ريمونتادا" في بركان
- ألمانيا في مرمى حرب تجارية بين أمريكا والصين
شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)
عُمال "سامير" ينتقدون "محطتي" ويطالبون بتطوير تكرير البترول (5.00)
نبيلة منيب ترفع ثلاث لاءات أمام "التخونيج" والفساد والمخزن (5.00)
الكنبوري يناقش تعاطي المغرب مع تراجع النموذج السعودي الوهابي (5.00)
- جامعيّ مغربي: تدريس الرياضيات والكيمياء باللغة العربية "فضيحة" - (117)
- الحزب الحاكم يدعو الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة - (60)
- أخصائي: "السادومازوشية" تطغى على العلاقات الزوجية بالمغرب - (55)
- الرئيس الأمريكي ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران - (50)
- رصيف الصحافة: تعزيزات عسكرية ضخمة تزحف نحو الصحراء - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل و7 جرحى في انقلاب سيارة شمال أكادير
لقي شاب، في العشرينيات من العمر، مصرعه صباح اليوم، وجُرح سبعة آخرون، في حادثة سير ناجمة عن انقلاب سيارة بمقطورة، بمنعرج في منطقة "تامزاركوت" التابعة لجماعة أقصري، عمالة أكادير إداوتنان.
واستنادا إلى شهود عيان، فقد كانت المركبة تُقل الشبان القادمين من منطقة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، ضمن رحلة استجمام صوب وادي الجنة، قبل أن تنقلب وتخلف قتيلا و7 جرحى.
وانتقلت إلى المكان مختلف السلطات المحلية والدركية، التي أشرفت على نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ونقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات، كما جرى فتح تحقيق لتحديد ظروف وأسباب الحادثة.