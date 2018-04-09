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الرئيسية | حوادث | قتيل و7 جرحى في انقلاب سيارة شمال أكادير

قتيل و7 جرحى في انقلاب سيارة شمال أكادير

قتيل و7 جرحى في انقلاب سيارة شمال أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 09 أبريل 2018 - 14:10

لقي شاب، في العشرينيات من العمر، مصرعه صباح اليوم، وجُرح سبعة آخرون، في حادثة سير ناجمة عن انقلاب سيارة بمقطورة، بمنعرج في منطقة "تامزاركوت" التابعة لجماعة أقصري، عمالة أكادير إداوتنان.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد كانت المركبة تُقل الشبان القادمين من منطقة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، ضمن رحلة استجمام صوب وادي الجنة، قبل أن تنقلب وتخلف قتيلا و7 جرحى.

وانتقلت إلى المكان مختلف السلطات المحلية والدركية، التي أشرفت على نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ونقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات، كما جرى فتح تحقيق لتحديد ظروف وأسباب الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بنت المملكة الاثنين 09 أبريل 2018 - 14:28
ياله دزنا من حداها الله يرحم داك شاب او يشافي الجرحة شورو فطريق الله يلطف بعبادو يارب
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2 - youssef الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:07
واش هادشي غي اليوم يااارب السلامة
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