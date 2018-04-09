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كُتّاب وآراء
قتلى ومصابون في حادث سير بجماعة كماسة
لفظ ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، أنفاسهم الأخيرة في حادثة سير مميتة على مستوى الطريق الجهوية 212 الرابطة بين إمنتانوت والأوداية، بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة؛ فيما أصيب ستة آخرون بجروح بليغة، إثر اصطدام سيارة خفيفة بسيارة أجرة كبيرة.
وأفادت مصادر طبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المصابين نقلوا إلى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش لتلقي الإسعافات الأولية إثر إصابتهم بجروح خطيرة.
وأوضحت مصادر محلية أن سبب هذه الحادثة يعود إلى التجاوز المعيب، وأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط أشرفت بأمر من النيابة العامة على نقل الضحايا إلى مستودع الأموات، والمصابين إلى المستشفى، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة، وتحديد المسؤوليات القانونية.