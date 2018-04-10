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كُتّاب وآراء
سرقة أجزاء ميكانيكية تجر إلى القضاء في بركان
أفادت ولاية أمن وجدة بأن "عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بركان، استنادا إلى معلومات دقيقة، تمكنت من توقيف شخص من مواليد 1990، متلبسا بحيازة أجزاء ميكانيكية متحصل عليها من السرقة".
وجاء في بلاغ صادر عن الخلية الولائية للتواصل بولاية أمن وجدة أن "الموقوف يشتبه تورطه في اقتراف ما يقارب 25 سرقة استهدفت أجزاء ميكانيكية خاصة بالسيارات بمدينة وجدة".
وأضاف المصدر ذاته أنه "في سياق البحث، تم حجز 9 أجزاء ميكانيكية، عبارة عن أجهزة إنتاج الكهرباء، إلى جانب هاتف نقال"، وأن "المعني بالأمر أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، وتم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية لتوقيف بقية المتورطين".