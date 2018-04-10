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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف محترفا لترويج "الشيرا" في وجدة

الأمن يوقف محترفا لترويج "الشيرا" في وجدة

الأمن يوقف محترفا لترويج "الشيرا" في وجدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 03:40

أفادت ولاية أمن وجدة بأن عناصر الدائرة الرابعة للشرطة تمكنت من توقيف شخص من مواليد سنة 1980، على مستوى "درب امباصو"، على خلفية حيازة وترويج المخدرات.

وأشار المصدر ذاته، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "عملية التفتيش التي تم إجراؤها في إطار القضية أسفرت عن حجز 106 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، وهاتفين نقالين".

وورد في بلاغ ولاية الأمن أن "الموقوف وضع تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث جارية والتحريات متواصلة من أجل تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية، وتوقيف بقية المتورطين في هذا النوع من الإجرام الخاص بترويج المخدرات".

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