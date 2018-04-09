تحقيق في اختفاء تجهيزات سلمها الملك إلى جمعيات

هسبريس ـ محمد لديب

فتحت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقا في اختفاء تجهيزات معلوماتية وحواسيب تتجاوز قيمتها مليون درهم، إلى جانب آليات أخرى، من المركز الاجتماعي للعنق بعمالة أنفا، سبق للملك محمد السادس أن سلمها شخصيا إلى المركز سالف الذكر في حفل تدشين رسمي.

وقال نشطاء إن بعض المسؤولين الجمعويين رصدوا اختفاء هذه الآليات والتجهيزات المعلوماتية والحواسيب، التي جرى تمويلها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ ما دفعهم إلى الاحتجاج ضد "الاختلاسات التي طالت مركز العنق والموجهة لكي يستفيد منها رواد المركز".

وتسبب اختفاء هذه الآليات في توقف مجموعة كبيرة من الأنشطة بالمركز، المرتبطة بالدورات التكوينية في مجالات متعددة يستفيد منها الشباب وأعضاء الجمعيات المستفيدة من خدمات المركز، الذي دشنه الملك محمد السادس منذ ثلاث سنوات لكي يكون مركزا لتكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بهدف تعزيز مهنية العمل الجمعوي وتطوير خبرات التعاونيات وتشجيع المبادرة الحرة والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويشتمل المركز الجديد، المُقام على مساحة مغطاة من 2097 مترا مربعا، على قطب للجمعيات يضم ورشات مخصصة للأعمال الإنسانية وتسيير الجمعيات وتسيير المراكز الاجتماعية وتكوين المكونين وتصور وتدبير المشاريع. كما يضم المركز الاجتماعي للعنق بعمالة أنفا قطبا للتعاونيات به ورشات للمقاولات والتواصل الجمعوي والمهن الخضراء، إلى جانب مركز للتوثيق والتواصل وقاعات للمعلومات والتأطير التربوي والندوات.