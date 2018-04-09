24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شفشاون مدينة تغْوِي الصينيين الحالمين بالألوان وشهور العسل (5.00)

  2. دور أخياط ابراهيم في الولادة الجديدة لشــعــب (5.00)

  3. مصطفى فارس يتسلم درع الاتحاد الدولي للمحامين (5.00)

  4. مذكرة تقترح تمويل الصحة بضرائب جديدة على السجائر والكحوليات (5.00)

  5. الكنبوري يناقش تعاطي المغرب مع تراجع النموذج السعودي الوهابي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تحقيق في اختفاء تجهيزات سلمها الملك إلى جمعيات

تحقيق في اختفاء تجهيزات سلمها الملك إلى جمعيات

تحقيق في اختفاء تجهيزات سلمها الملك إلى جمعيات
هسبريس ـ محمد لديب
الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:08

فتحت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقا في اختفاء تجهيزات معلوماتية وحواسيب تتجاوز قيمتها مليون درهم، إلى جانب آليات أخرى، من المركز الاجتماعي للعنق بعمالة أنفا، سبق للملك محمد السادس أن سلمها شخصيا إلى المركز سالف الذكر في حفل تدشين رسمي.

وقال نشطاء إن بعض المسؤولين الجمعويين رصدوا اختفاء هذه الآليات والتجهيزات المعلوماتية والحواسيب، التي جرى تمويلها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ ما دفعهم إلى الاحتجاج ضد "الاختلاسات التي طالت مركز العنق والموجهة لكي يستفيد منها رواد المركز".

وتسبب اختفاء هذه الآليات في توقف مجموعة كبيرة من الأنشطة بالمركز، المرتبطة بالدورات التكوينية في مجالات متعددة يستفيد منها الشباب وأعضاء الجمعيات المستفيدة من خدمات المركز، الذي دشنه الملك محمد السادس منذ ثلاث سنوات لكي يكون مركزا لتكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بهدف تعزيز مهنية العمل الجمعوي وتطوير خبرات التعاونيات وتشجيع المبادرة الحرة والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويشتمل المركز الجديد، المُقام على مساحة مغطاة من 2097 مترا مربعا، على قطب للجمعيات يضم ورشات مخصصة للأعمال الإنسانية وتسيير الجمعيات وتسيير المراكز الاجتماعية وتكوين المكونين وتصور وتدبير المشاريع. كما يضم المركز الاجتماعي للعنق بعمالة أنفا قطبا للتعاونيات به ورشات للمقاولات والتواصل الجمعوي والمهن الخضراء، إلى جانب مركز للتوثيق والتواصل وقاعات للمعلومات والتأطير التربوي والندوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رشيد اكاديري الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:14
السلام عليكم ورحمة الله
وماشي غير دار البيضاء وا عباد الله جميع المدن تايشفرو رزقهم وقهرنا فهاد البلاد انا كنموت على بلاد حيت مغربي ولكن معكم يا مسؤولين شفارا نسمح فهاد البلاد بسبابكم ...انشري هيسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
2 - امجوض الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:14
نريد المحاسبة وليس الاعفاء والاقالة كالعادة لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - achraf الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:15
الاسترزاق بستار العمل الجمعوي و نهب المال العام، يجب على الدولة افتحاص جميع ارصدة الجمعيات التي تتلقى دعم مالي كبير، و التدقيق معها في الحسابات، اصبح اليوم هذا الفضاء التطوعي وسيلة للاغتناء كم من مسؤول يترأس جمعيات هو و افراد اسرته و ترصد لهم ملايين الدراهم اللهم ان خذا لا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - يحي بوشيخي الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:16
وما خفي أعظم.اغلب الجمعيات تشهد حالات مماثلة بل هناك جمعيات تحصل على دعم ولا نشاط يذكر لها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - حديدان الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:19
مسؤولية الدولة كبيرة ومسؤولية العنصر البشري اكبر واعظم. كأن الفساد يجري في عروق كل المغاربة.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - med الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:21
الاختاس والفساد يتمشى لهم فالدم ....طبيعي لسبب واحد العقاب ماكانش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - محمد الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:22
أتمنى أن يتم التحقيق مع جميع من استفادو من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة مع الجمعيات التي تنتمي إلى الأحزاب السياسية ، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إهدار المال العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - simo الاثنين 09 أبريل 2018 - 22:23
الملك يساعد شباب في جميع المجالات و المسؤولين يسرقوان و يبيعوها في السوق السوداء الله ياخد فهم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.