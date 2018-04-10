24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. عبد الصادق اشقارة .. "صوت الشمال" بذائقة رفيعة وإبداعات جبارة (5.00)

  2. سفر عبر الزمن إلى الصين .. طلب العلم في "جمهورية التنين" (5.00)

  3. "مبادلة الإماراتية" توقع عقد إنتاج "غاز إندونيسي" (5.00)

  4. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  5. فيديو صادم يمنع مغادرة أغنام أسترالية إلى الخليج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | رصاصة توقف مبحوثا عنه في 5 مذكرات بسلا

رصاصة توقف مبحوثا عنه في 5 مذكرات بسلا

رصاصة توقف مبحوثا عنه في 5 مذكرات بسلا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 16:43

اضطر مقدم شرطة يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات بمدينة سلا، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب خمس مذكرات بحث من أجل السرقة بالعنف، بعدما هدد أمن المواطنين وعرّض حياة عناصر الشرطة لخطر جدّي ووشيك بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن دورية مشتركة بين الشرطة القضائية ومجموعة الأبحاث والتدخلات بمدينة سلا حاولت توقيف المشتبه فيه بحي الرحمة، تنفيذا لمذكرات البحث الصادرة في حقه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وهدّد حياة وأمن الأشخاص وعناصر الشرطة، وهو ما دفع إلى إطلاق رصاصة من السلاح الوظيفي أصابت المشتبه فيه على مستوى الساق اليسرى.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز السيف المستعمل في محاولة الاعتداء على عناصر الشرطة، بينما جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا بمدينة الرباط، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بعد تماثله للشفاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.