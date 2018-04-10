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الرئيسية | حوادث | رصاصة أمنية تجهض سرقة فيلا في بركان

رصاصة أمنية تجهض سرقة فيلا في بركان

رصاصة أمنية تجهض سرقة فيلا في بركان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 11:47

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، في حدود الساعة الرابعة والربع من صباح اليوم، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاعتداء على الممتلكات والسرقة الموصوفة من داخل محلات سكنية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية ضبطت المشتبه بهم في حالة تلبس باقتراف سرقة موصوفة من داخل فيلا سكنية مملوكة لمواطن مغربي مقيم بالخارج، وهو ما اضطر أحد عناصر الفرقة الأمنية إلى إطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي، من أجل إجهاض هذه العملية الإجرامية، أصابت واحدا من المشتبه فيهم بشكل سطحي على مستوى يده اليسرى.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الأمن الوطني تمكنت من استرجاع المسروقات المتحصلة من هذه العملية، ويتعلق الأمر بجهازي تلفاز وأربعة أغطية وحقيبة شخصية، مشيرا إلى أن "المشتبه فيه نُقل إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بمعية المساهمين الآخرين، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة"

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