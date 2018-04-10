فتح بحث مع منتحل صفة عدل في "ستي فاظمة"

هسبريس من مراكش

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لستي فاظمة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها الأولية مع شاب مشتبه في انتحاله صفة عدل، مع الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل عرضها على العدالة.

وجاء توقيف المعني بالأمر المنحدر من دوار امي نتدارت، التابع لتراب جماعة ستي فاظمة، بناء على شكايات تقدم بها عدد من سكان الجماعة ضحايا نصب واحتيال، بعد الشكوك التي انتابتهم بخصوص أهليته لممارسة مهنة "العدول" وتحرير عقود الزواج.

وبحسب مصادر هسبريس فإن "الضنين استغل وفاة والده الذي كان يمارس المهنة نفسها، بتراب محكمة الاستئناف بمراكش، لينتحل الصفة ويشرع في أنشطته بعد تجربة اكتسبها في ميدان النصب والاحتيال بكل من جماعات ستي فاظمة واوريكة واوكايمدن وأغواطيم، التابعة لإقليم الحوز".

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف تمكن من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذه لمجموعة من العمليات، قبل أن يكتشف الضحايا المفترضون أن عقود الزواج التي أبرمها مزيفة.