حوادث السير بالمدن .. 11 قتيلا و1737 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 1737 آخرون بجروح، إصابة 79 منهم بليغة، في 1374 حوادث سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 02 إلى 08 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 45 ألف و631 مخالفة، وأنجزت 14 ألف و542 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 31 ألف و89 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و909 آلاف و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5606 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 8755 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 181 مركبة.