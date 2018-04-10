24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. عبد الصادق اشقارة .. "صوت الشمال" بذائقة رفيعة وإبداعات جبارة (5.00)

  2. سفر عبر الزمن إلى الصين .. طلب العلم في "جمهورية التنين" (5.00)

  3. "مبادلة الإماراتية" توقع عقد إنتاج "غاز إندونيسي" (5.00)

  4. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  5. فيديو صادم يمنع مغادرة أغنام أسترالية إلى الخليج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | 8 مصابين في انفجار أسطوانة غاز بتاونات

8 مصابين في انفجار أسطوانة غاز بتاونات

8 مصابين في انفجار أسطوانة غاز بتاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:20

أصيب ثمانية أشخاص، من أسرة واحدة، بحروق متفاوتة الخطورة في حادث انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير هز، ليلة الاثنين الثلاثاء، أحد المنازل بدوار اولاد بن رمضان، التابع لجماعة اجبابرة بإقليم تاونات.

وحسب مصادر محلية، تحدثت لهسبريس، فإن الأم وابنين لها أصيبوا بحروق بليغة، فيما تعرض الزوج وأربعة من الأبناء لحروق متوسطة، مبرزة أن انفجار أسطوانة الغاز، وما رافقه من حريق، أدى إلى إلحاق خسائر مادية كبيرة بممتلكات هذه العائلة القروية، إذ انهار جزء من منزلها وتعرض الكثير من أثاثه وتجهيزاته للتلف.

ونقلت المصادر ذاتها أن سيارات الإسعاف وجدت صعوبة كبيرة في الولوج إلى الدوار المذكور، نظرا للحالة المزرية التي يوجد عليها المسلك الطرقي الذي يربطه بالطريق المعبدة، موضحة أنه تم حمل المصابين، في ظروف مزرية، على ظهور البهائم، لإيصالهم إلى الطريق المعبدة.

وتم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا حول ملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.